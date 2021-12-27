Только один политик, получив подозрение, не сбежал из страны, как Порошенко - это Медведчук: политолог

Украине на сегодняшний день есть только один политик, который, получив подозрение, не сбежал из страны, как пятый президент Петр Порошенко — это председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявила политический эксперт Ирина Тиран.

"Действительно, я знаю только одного человека, который не сбежал из государства в таких обстоятельствах – это Виктор Медведчук. Возможно, я ошибаюсь, возможно, мало осведомлена, но больше таких политиков, чиновников, которые оказались в такой ситуации, я не припомню", — отметила она.

При этом эксперт добавила, что, по ее мнению, модель поведения человека в подобных ситуациях зависит от склада характера.

"Побег говорит о том, что люди, в общем боятся, и это нормально", — подытожила она.

Напомним, 17 декабря после очередного судебного заседания председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на политическое преследование и фабрикацию против него уголовных производств, бежать из Украины никогда и никуда не будет.

"Скорее, убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что делаю. И я уверен, я этого дождусь", — подчеркнул он.

Позже в этот же день стало известно, что бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко на глазах у всей страны сначала сбежал с русским матом от повестки в Государственном бюро расследований, а затем вообще улетел из страны якобы в "дипломатическое турне" по Турции, а затем Польше.

Эта повестка была связана с тем же "делом об угольной госизмене", по которому проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.

К слову, 21 декабря Петр Порошенко записал видеообращение, в котором акцентировал внимание на том, что до Нового года в страну не вернется.