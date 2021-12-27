Музыка: Медведчук в отличие от Порошенко, узнав о готовящихся обвинениях, никуда не убежал. Убегают только те политики, которые хотят сделать шоу

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Музыка: Медведчук в отличие от Порошенко, узнав о готовящихся обвинениях, никуда не убежал. Убегают только те политики, которые хотят сделать шоу Новость обновлена 27 декабря 2021, 09:09

В отличие от пятого президента Украины Петра Порошенко председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, узнав о том, что против него готовятся обвинения, никуда не уехал. Так, как Порошенко, поступают только те политики, которые хотят сделать из всего какое-то шоу. Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" высказал депутат Днепровского областного совета, глава Днепропетровской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка.

"Смотрите, не все политики так делают. Как мы видим, Виктор Владимирович Медведчук так не сделал, он сам приехал и сам потребовал, чтобы ему вручили то, в чем его пытаются обвинить, чтобы это сделали в рамках закона. Поэтому не все политики так делают, а делают только те политики, которые хотят сделать из этого какое-то шоу", — отметил он.

Напомним, 17 декабря после очередного судебного заседания председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на политическое преследование и фабрикацию против него уголовных производств, бежать из Украины никогда и никуда не будет.

"Скорее, убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что делаю. И я уверен, я этого дождусь", — подчеркнул он.

Позже в этот же день стало известно, что бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко на глазах у всей страны сначала сбежал с русским матом от повестки в Государственном бюро расследований, а затем вообще улетел из страны якобы в "дипломатическое турне" по Турции, а затем Польше.

Эта повестка была связана с тем же "делом об угольной госизмене", по которому проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.

К слову, 21 декабря Петр Порошенко записал видеообращение, в котором акцентировал внимание на том, что до Нового года в страну не вернется.

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