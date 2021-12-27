Ведущая канадская газета: Обвинения против Медведчука являются политически мотивированными

Обвинения против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом более шести месяцев, являются политически мотивированными. Об этом пишет ведущая канадская газета Globe and Mail.

"Г-н Медведчук, который находится под домашним арестом более шести месяцев, обвиняется в пресечении попыток украинского правительства закупить уголь в ЮАР в 2014 году и в организации незаконной схемы, по которой вместо этого государственным предприятиям был поставлен уголь из зоны конфликта на Донбассе. Обвинения полны политического подтекста", — говорится в публикации.

При этом уточняется, что такие же обвинения были выдвинуты и против пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Следователи заявили, что обвинения против г-на Порошенко были связаны с обвинениями, выдвинутыми ранее в этом году против Владимира Демчишина, который занимал пост министра энергетики и угольной промышленности при г-на Порошенко с 2014 по 2016 год, и Виктора Медведчука, украинского бизнесмена и политика", — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что и Порошенко, и Медведчук являются влиятельными фигурами в украинской политике.

"Ожидается, что г-н Порошенко снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Г-н Медведчук, тем временем, был одним из лидеров оппозиционной партии, которая контролирует вторую по величине фракцию в украинском парламенте после партии самого Зеленского", — резюмируется в публикации.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.