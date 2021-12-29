Мамка: Медведчук незаконно находится под домашним арестом более 6 месяцев.ОПЗЖ будет обращаться за разъяснением в Верховный суд

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук незаконно находится под домашним арестом более шести месяцев, в связи с этим "Оппозиционная платформа — За жизнь" будет обращаться за разъяснением в Верховный суд Украины.

Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заслуженный юрист Украины Григорий Мамка.

"На данный момент после этой публикации, после этого заявления мы будем обращаться в Верховный суд. Пусть же нам расскажут и разъяснят сроки. Если мы их понимаем, а правоохранительная система не понимает, тогда нужно правоохранительную систему забывать, что она существует и называть вещи своими именами, что сейчас правоохранительная система является полностью ручным механизмом управления со стороны Офиса президента и используется только для политических каких-либо мотивировок или преследования и больше ничего", — отметил политик.

Григорий Мамка, отметил, что, по его мнению, конечная позиция относительно незаконного политического преследования лидера оппозиции будет рано или поздно принятая, а именно — закрытие уголовного производства и удовлетворение иска Виктора Медведчука к правоохранительным органам и взыскание с государства причиненных ему убытков.

"Почему я так считаю? Необходимо все-таки понять, что, если есть уголовно-правовой характер совершения действий — Уголовно-процессуальный кодекс, тот механизм, который предусматривает, каким же образом привлекать к ответственности за те или иные действия, если нарушение со стороны одного Кодекса уголовно-процессуального существует, оно задокументировано или установлено — эти доказательства считаются или недействительными, или не воспринимаются судом. Точка. Если они не воспринимаются — однозначное закрытие уголовного производства или оправдательный приговор. Рано или поздно эта история наступит и это правовое решение будет принято с участием Международного суда или с участием наших судей, но это явно очевидные вещи.

Уголовное производство, которое существовало, проводились какие-то мероприятия, установлены пленки и оно на данный момент, обратите внимание, закрыто. Из этого уголовного производства по политической мотивированности в отношении Виктора Медведчука выделилось уголовное производство и предъявлялось первое подозрение Виктору Медведчуку. Прошло время, закончили досудебное следствие, мера пресечения по закону — статьей 181 Уголовно-процессуального кодекса — закончилась полгода и власть, которой уже не понятно, что им делать дальше, выделила из этого уголовного производства новое, где предъявили новое подозрение и пошли на новое избрание меры пресечения. У меня вопрос в правоохранительные органы: а каким же сроком будут отсчитываться сроки? Если кто-то считает, что выделение материалов и внесение новых сведений — это новое производство, то они ошибаются", — пояснил политик.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях, нельзя спекулировать расследованием уголовных производств в политической плоскости.

"Поверьте, за это будут рано или поздно отвечать и это тот случай, когда наступит ответственность. И когда полгода закончилось, вносится новое уголовное производство и по новому производству избирается мера пресечения. Понятна позиция по закону о том, что можно избирать меру пресечения, но не в выделенных уголовных производствах, но не сверх уже прошедшего срока. Необходимо все-таки различать… Поверьте, этот кубок будет раскручен и будут отвечать все, кто дал команду и кто ее выполнил. Эта история будет первой и показательной", — сказал Мамка.

Напомним, ранее народные депутаты от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Василий Нимченко и Григорий Мамка заявили, что политическое преследования властью председателя стратегического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука путем инспирирования уголовных дел по обвинению в совершении тяжких преступлений, связанных с государственной изменой, нарушением законов и обычаев войны, содействии террористической организации, длится с мая 2021 года и имеет признаки масштабной спланированной кампании, направленной на борьбу с политическими оппонентами, для реализации которой привлечено административный репрессивный аппарат и приняты все противоправных средств, включая совершение давления и шантажом представителей судейского корпуса.

По их словам, приведенные выводы нашли свое подтверждение при избрании меры пресечения лидеру партии 13 мая 2021 года по делу, по которому инкриминировалось (вымышленное, существующее лишь в сознании представителей органов прокуратуры) покушение на разграбление национальных ценностей в Автономной Республике Крым. В судебном заседании стало очевидным, что в действиях Виктора Медведчука отсутствуют не только признаки совершения преступления, но и отсутствует само событие преступления. Несмотря на надуманность обвинений и фальсификацию доказательной базы, суд, поддавшись давлению власти, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. По этому делу Виктор Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом 5 месяцев и 17 дней.

"Предвидя крах своих безосновательных обвинений, прокуратура инспирировала новое уголовное производство в отношении Виктора Медведчука, которое по бессмысленности обвинений, можно с уверенностью констатировать, превзошло предыдущее. Речь идет о так называемом угольном деле, в котором председателя Стратегического совета партии "заподозрили" в государственной измене и содействии террористической организации из-за закупки государственными компаниями угля с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. 12 октября 2021 года Виктору Медведчуку судом была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 19 ноября 2021 года, который в дальнейшем был продлен до 14 января 2022 года.

Не прибегая к предоставлению правовой оценки надуманности и необоснованности обвинений против Виктора Медведчука и детальному анализу сути указанных дел с точки зрения материального права, необходимо обратить внимание на процессуальные аспекты незаконности продления срока домашнего ареста сверх предельных сроков, установленных уголовным процессуальным законом, следствием чего стало незаконное лишение свободы", — подчеркнули нардепы.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.