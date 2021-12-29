Кузьмин: Зеленский закрыл неугодные ему телеканалы без суда и следствия и каких-либо законных оснований

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Ренат Кузьмин Новость обновлена 29 декабря 2021, 11:28
Ренат Кузьмин

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин прокомментировал введение санкций против двух украинских телеканалов — "Перший Незалежний" (рус. "Первый Независимый") и UkrLive:

"Зеленский опять закрыл неугодные ему телеканалы. Опять без суда и следствия и каких-либо законных оснований. А за несколько дней до этого объявил о постановке на воинский учет всех украинских женщин возрастом от 18 до 60 лет. Теперь необходимо объявить мобилизацию в армию женщин — журналисток закрытых телеканалов.

Во-первых, это справедливо, ибо народ давно уже требует от власти публичного наказания тех, кто осмелился критиковать эту самую власть. Во-вторых, голые журналистки оппозиционных телеканалов на медосмотрах в военкоматах обязательно поднимут боевой дух военкомов и всякого рода проверяющих из генштаба. В-третьих, ощупывание, осматривание и фотографирование голых резервисток положительно повлияет на патриотическое и половое воспитание как самих резервисток, так и их мужей, давно мечтавших отдать своих благоверных в целомудренные руки украинских военных.

И еще. Владимир Александрович, обязательно распространите это гуманитарное действо не только на проштрафившихся журналисток закрытых телеканалов, но и на женщин, которые эти телеканалы смотрели. Это же не люди, а, как вы изволили выразиться на последней пресс-конференции, особи? Они же только похожи на людей, но не люди, правда же? Вы всех их после медосмотра в АТО отправьте. А хули? Они же за вас обязательно еще раз проголосуют…", — написал Кузьмин в своем Телеграм-канале.

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