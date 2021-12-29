В отличие от самопровозглашенного "гетьмана" Порошенко, Медведчук никуда не побежал, а остался на родине и борется за свои права

Если верить Порошенко, то он никуда не убегал, а срочно поехал в Варшаву, чтобы "мобилизовать поддержку наших союзников". В общем, каждый дезертир теперь может взять эти оправдания на вооружение

Об этом пишет Николай Васильковский в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Аккурат накануне католического Рождества, 24 декабря, первый заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу Петра Порошенко с залогом в 1 миллиард гривен. Почему Симоненко? А потому что генпрокурор Ирина Венедиктова несколько дней до этого дальновидно "свинтила" в закордонную командировку. Другого времени не нашлось. Ну, мы все понимаем!

А Печерский районный суд Киева оперативно дал разрешение на то, чтобы – немыслимое дело! — взять "главного патриота" под стражу. К слову, тут очень вовремя появилось решение Антимонопольного комитета, который "впаял" сразу нескольким компаниям – ООО "Интерстарч Украина", ЧАО "Днепровский КПК", ЧАО "Интеркорн" – которые входят в концерн Roshen и чьим бенефициарным собственником является Порошенко, штраф на 283,62 миллиона гривен – за злоупотребление монопольным положением при реализации крахмальной патоки, глюкозного и кукурузного сиропов.

А вдогонку появилась информация, что на предпраздничном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, анонсированном на 29 декабря, готовятся по полной "отсыпать" Петро "подарков под елочку". Речь о том, что СНБО может принять решение о санкциях против Порошенко и его жены Марины Порошенко. А там и до тещи недалеко. Воевать с женой и тещей – фирменный стиль "зеленой" власти. Но мы не об этом.

А на практике это значит, что "шоколадному гетьману" заблокируют все банковские счета, запретят выводить деньги из Украины, остановят все коммерческие операции предприятий, где Порошенко владеет долями. Кроме того, СНБО и Зеленский могут "выключить" из эфира телеканалы "Пятый канал" и "Прямой", которыми владеет Порошенко. Не исключено, что по команде с Банковой СБУ и Офис генерального прокурора еще и устроят обыски в офисах "Рошена" и партии "Европейская солидарность".

Кстати, если у Зеленского и компании все получится, то следом можно заняться и "деолигархизацией" самого богатого украинского предпринимателя Рината Ахметова. А здесь уже вопрос, насколько хватит аппетитов у "зеленой команды". Одно дело, если речь зайдет о закрытии программы Шустера и запрете критики Зеленского и "слуг народа" на "Украина 24" и в других СМИ Ахметова. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Так что в ОП могут потребовать и энергетическую компанию ДТЭК передать. Как там говорили в фильме "Зеленый фургон"? "Во временное пользование". Ага. Только не стоит забывать народную поговорку, что "нет ничего более постоянного, чем временное".

Что касается Порошенко, то, судя по постам и видео, которые он выкладывает в Facebook, у "шоколадного" настоящая истерика. Если верить Порошенко, то он никуда не убегал, а срочно поехал в Варшаву, чтобы встретиться "с многими польскими политиками, которые всем сердцем переживают за долю Украины" и "мобилизовать поддержку наших союзников и стратегических партнеров, а в случае Польши – еще и нашего адвоката по вопросам европейской и евроатлантической интеграции". В общем, каждый дезертир теперь может взять эти оправдания на вооружение и рассказывать, что не бежал с линии фронта, а поехал "мобилизовать поддержку наших союзников".

В защиту Порошенко возбудились все, кто сегодня в контрах с Банковой – песню "музыка сбитых летчиков, слова Порошенко" запели и экс-премьер Арсений Яценюк, и другие.

Как бы ни старались Порошенко & Co исполнять "психическую атаку", но не смогли перебить волну массового разочарования из-за трусливого поведения. Тем более что есть широко известный пример Виктора Медведчука, против которого "зеленские" включили весь арсенал методов – и санкции, и обыски, и громкие обвинения в "государственной измене". В самом деле, все увидели жесткий контраст: на словах Порошенко – это "сивочолий гетьман" и "политический Рэмбо", а чуть только появилась повестка на допрос в "компетентные органы", так сразу "засверкал пятками" за кордон.

Сейчас даже далекие от политики люди пишут в Facebook и прочих социальных сетях, что в отличие от Порошенко Медведчук повел себя как мужик — сам приехал в Офис генерального прокурора за подозрением (чем до смерти перепугал Венедиктову), а теперь отстаивает свою позицию в суде. Но, самое главное, что в отличие от самопровозглашенного "гетьмана", Медведчук никуда не побежал, а остался на Родине и борется за свои права.

А Порошенко, чуть только запахло жареным, как бросился за кордон — и теперь исполняет главную роль в римейке фильма "Бег зайца по полям".

Наконец, главный вопрос – а что даст Зеленскому & Co преследование Порошенко. Скорее всего, ничего не даст. От Зеленского ожидали серьезных дел против прошлой власти 2,5 года назад – ждали, что он перейдет от слов "Я – Ваш приговор" к конкретным делам. Ждали – и не дождались.

Тем более что за 2,5 года Зеленский полностью переключился на электорат Порошенко, превратившись в "Порошенко №2". Поэтому сегодняшние обвинения в адрес Порошенко выглядят как попытка "зачистить" политического конкурента, чтобы освободить электоральное поле. Кстати, сразу прогнозирую, что не получится — как бы ни вытанцовывал Зеленский, а избиратели Порошенко его не воспримут, он для них чужой.

В конце концов, вся эта история, когда ГБР выдвигает против Порошенко громкие обвинения, но при этом "шоколадному" дают сбежать за границу, со старта выглядит как "игра в поддавки". "Игра в поддавки", в которую никто не поверит.