Марчевский: Порошенко сбежал, пока Медведчук борется с украинской властью в суде

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Марчевский: Порошенко сбежал, пока Медведчук борется с украинской властью в суде Новость обновлена 30 декабря 2021, 11:23

Пятый президент Украины Пётр Порошенко сбежал из страны, потому что боится ответственности за свои действия на посту главы государства.

Об этом заявил руководитель Молодёжного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

Он также подметил, что в это время на Виктора Медведчука украинская власть открыла уже второе дело, однако он остаётся в стране и отстаивает свои интересы.

"Порошенко уехал, подозрение не было вручено, автомобиль уехал, мы все с вами слышали как он кричал на водителя. Он поступил как последний трус. Есть два примера — это Медведчук и Порошенко, которые проходят фигурантами по одному делу. Только у Медведчука это уже второе дело. И он ни от первого, ни от второго не сбежал. Он ходит на суд, доказывает свою невиновность и отстаивает свою правоту. А есть Порошенко, который сразу сел и поехал в аэропорт, купил билет и улетел сначала в Стамбул, якобы для встречи с Константинопольким патриархом, потом из Стамбула в Польшу. С кем там встречается Порошенко — одному Богу известно. На самом деле, я думаю, что он ведёт переговоры с европейскими лоббистами для того, чтобы его тут не посадили", — заявил Марчевский.

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