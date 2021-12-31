Медведчук: власть Зеленского вместо достижения мира на Донбассе идет по пути пещерной русофобии и антироссийской истерии

Власть президента Владимира Зеленского вместо достижения мира на Донбассе идет по пути пещерной русофобии и антироссийской истерии. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что нынешняя команда главы государства, вместо того, чтобы пойти по пути договоренностей и переговоров пытаются искать каких-то союзников на Западе, противопоставляя Запад России.

"Вы знаете, вот почему-то испорченная пластинка и испорченная линия поведения украинской власти ‒ я имею в виду Зеленского и его окружение. Они пытаются поднять на уши весь Запад, всех так называемых западных партнеров, чтобы они остановили Россию в якобы действиях, которые будут направлены на вторжение, на начало боевых действий и многое другое. И тут возникает вопрос: а может быть, надо было подумать и пойти по пути договоренности, чтобы этого, если даже у кого-то планируется, не произошло?" – задал риторический вопрос Медведчук.

Политик отметил, что путь, который выбрал Зеленский, ведет в никуда.

"Чего легче ‒ выполнить Минские соглашения? Чего легче ‒ стать на путь того, что было изложено в Парижском коммюнике 9 декабря 2019 года, выполнить политическую часть Минских соглашений, разрабатывать законы об амнистии, изменения в Конституцию, введение особого статуса на постоянной основе и тем самым не дать возможности не только делать, но даже думать о каких-то действиях против Украины. Нет, надо идти по пути агрессии, надо идти по пути вот этой пещерной русофобии и антироссийской истерии. Только этот путь приемлем для власти Зеленского. Он ошибочен, он преступен, и он ведет в никуда", – резюмировал Медведчук.