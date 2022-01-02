Колтунович: Узнав о подозрении, Порошенко сбежал из страны, а Медведчук мужественно борется с политическим преследованием и репрессиями

Подозрение в государственной измене, которое было направлено бывшему президенту Украины Петру Порошенко и касается поставок угля из Донбасса в 2014-2015 годах, связано с теми обвинениями, которые инкриминируют и председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Но, в сложившейся ситуации Порошенко сбежал из страны за границу, а Медведчук мужественно борется с политическим преследованием и репрессиями. Об этом заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире "Першого Незалежного".

"Не хочу оценивать морально-этические качества убегающего президента. Для меня пятый президент (Петр Порошенко, — ред.)… у меня просто был шок. Я, например, сравнивал с Виктором Медведчуком. Виктор Медведчук сам пришел, получил то подозрение, подписался лично. И все. А здесь мы видим, как президент под Верховной Радой убегает", — отметил политик.

По его словам, когда такие вещи происходят, люди понимают реальную цену того или иного политика, того или иного государственного деятеля, как он ведет себя в напряженных ситуациях.

При этом Колтунович добавил, что обвинение против Петра Порошенко, как и против лидера оппозиции Виктора Медведчука — надуманное и является ничем иным, как политическим давлением.

По его мнению, если пятого президента и нужно судить, то за реальные вещи, такие как развал экономики и тотальное обнищание населения в 2014-2019 годах.

"Они (власть президента Зеленского, — ред.) не находят ничего более умного, как конкурировать с оппозиционными партиями. Я напомню, что ОПЗЖ – это вторая оппозиционная фракция в парламенте, а "Европейская солидарность" — третья. Они конкурируют с нами не законами, не поправками, а конкурируют такими политическими преследованиями и репрессиями. Вспомните ситуацию с Медведчуком. Не могли ничего сделать, ничего не нашли, ввели надуманные санкции по финансированию терроризма. В суды зашли, суды так же не могут ничего доказать, нет для этого оснований, для обвинения, беспочвенные обвинения со стороны прокуратуры, но санкции остаются. Это ничто иное, как политические преследования. Если наша страна будет идти таким путем, то мы дойдем с вами до "банановой республики", — подытожил Колтунович.

Напомним, 17 декабря после очередного судебного заседания председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на политическое преследование и фабрикацию против него уголовных производств, бежать из Украины никогда и никуда не будет.

"Скорее, убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что делаю. И я уверен, я этого дождусь", — подчеркнул он.

Позже в этот же день стало известно, что бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко на глазах у всей страны сначала сбежал с русским матом от повестки в Государственном бюро расследований, а затем вообще улетел из страны якобы в "дипломатическое турне" по Турции, а затем Польшу.

Эта повестка была связана с тем же "делом об угольной госизмене", по которому проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.

К слову, 21 декабря Петр Порошенко записал видеообращение, в котором акцентировал внимание на том, что до Нового года в страну не вернется.

Также ранее сообщалось, что западные социологи подвели политические итоги 2021 года в Украине. Так, по данным исследования, проведенного международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 22-25 декабря 2021 года, в случае внеочередных парламентских выборов в новый состав украинского парламента прошло бы шесть партий, а наибольшее количество голосов получили бы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

При этом стоит добавить, что подавляющее большинство украинцев уверено, что президент Владимир Зеленский плохо справляется со своими обязанностями. В частности, так считают 68,6% опрошенных украинцев.