Медведчук: "Оппозиционная платформа – За жизнь" всегда поддерживала и всегда будет поддерживать судебную ветвь власти

"Оппозиционная платформа – За жизнь" всегда поддерживала, и всегда будет поддерживать судебную ветвь власти в Украине.

Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Признание суда, что влияние иностранцев на решение, действия Верховного суда, действия Конституционного суда незаконны, означает, что идет сопротивление судебной ветви власти внешнему управлению. Я очень рад этому, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживала всегда судебную власть и будет ее поддерживать, и будет делать все для того, чтоб не отменяли ресурсы, то есть не вне, внутреннего оказания влияния и давления на суд с целью сделать судебную власть ручной ни внешнего не было", – сказал он.

Политик подчеркнул, что судебная власть и ее независимость – это стабилизатор, это стабильный фундамент развития общества.

"Потому что, если нет власти, которая по функциям и полномочиям является судебной как сдерживающая и законодательная тогда страна превращается в бардак и в стране существует хаос. Для того, чтобы этого не было и есть разделение на три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Каждая из них должна быть полноценной, полноправной отвечающей нормы и требованиям Конституции", – добавил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что в Украине судебную власть, как независимую власть в стране, пытаются уничтожить.

"На судебную власть, как на самостоятельную ветвь власти, сегодня осуществляется давление — как внутреннее, так и внешнее", — отметил Медведчук.

Политик добавил, что внутреннее давление создают действия президента и его команды при власти.