Медведчук: Все доказательства СБУ по моему делу являются полностью никчемными в юридическом смысле

Все доказательства Службы безопасности Украины по уголовному делу, открытому против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, являются полностью никчемными в юридическом смысле. Об этом он сам заявил журналистам.

"Со мной ведут незаконную борьбу — они (власть президента Владимира Зеленского, — ред.) задействовали механизмы и ресурсы такой преступной организации от части, которой является СБУ, они заставили прокуратуру выполнять вот эти "хотелки" по поводу привлечения меня к ответственности. Несмотря на это, я веду борьбу открыто, публично и готов ответить на любые аргументы, которые они предъявляют, потому что они все высосанные из пальца, они являются недопустимыми как доказательства, они являются полностью никчемными в юридическом смысле", — отметил Медведчук.

При этом лидер оппозиции добавил, что бегать от правоохранительных органов он не собирается.

"Я готов к любым преследованиям со стороны власти, я не считаю себя виновным и не вижу, в чем я виноват с учетом той деятельности, которую я ввел не только сейчас, но и много лет тому назад, начиная с той политической роли, которую я когда-то для себя избрал, когда был избран народным депутатом в конце 90-х, работал до 2005 года, потом ушел в бизнес и потом почти в конце 2018 года вернулся в большую политику. Я считал всегда себя законопослушным гражданином, выполнял, в отличие от власти и той и сегодняшней, требования закона и не считаю, что меня можно за что-то привлечь. Привлечение меня к ответственности, как этого хотят и как об этом идут указания со стороны Зеленского — это ничто иное, как преступная деятельность со стороны должностных лиц", — подытожил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.