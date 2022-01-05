Медведчук назвал способ преодолеть энергокризис в Украине

Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить "политические спекуляции" на теме газа и действовать в интересах граждан, сообщается на сайте политсилы.

Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по "реальной цене, без переплат европейским посредникам" следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.

Как отметили в пресс-службе политсилы, необходим "как можно более оперативный старт переговоров" о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.

"Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского Союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа", – сказал Медведчук.

Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что из-за высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.