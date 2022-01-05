Медведчук предрек Украине в 2022 году дальнейшее падение экономики

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук заявил в интервью порталу 112.ua, что страну в 2022 году ждет дальнейшее падение экономики, энергетический кризис и другие риски.

По его словам, экономика продолжит скатываться вниз за счет "непрофессиональной, преступной политики" и дальнейших мер, которые уничтожают малый и средний бизнес.

Политик также отметил, что энергетический кризис, который "проявляется в осенне-зимний период, который проявляется сейчас, проявится в будущем".

"Третий риск — продовольственная сфера. Как и в энергетической сфере, все эти проблемы Украины увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках", — указал парламентарий.

По утверждению Медведчука, кризис подтверждается уничтожением сельского хозяйства в Украине, попытками скупить землю, спекулятивными сделками по земле. Все это будет способствовать росту цен на продовольственные товары. Депутат считает, что в Украине должна измениться политика.

"Мы должны ликвидировать политику ненависти, розни, невосприятия одних людей другими. Это больше социально-гуманитарный риск, который имеет непосредственное отношение к нам. В том числе он связан напрямую или косвенно, а может, даже обладает статусом самостоятельного риска", — указал он.

Глава политсовета заметил, что в стране нарастает трудовая миграция, люди лишаются рабочих мест, и даже если они трудоустроены, не получают заслуженную оплату. В результате профессиональные кадры покидают Украину.

"Это означает, что любые экономические процессы в Украине не могут развиваться даже при любых слагаемых", — заключил Медведчук.