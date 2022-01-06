На фоне Порошенко солидно смотрится Медведчук, который не скандалил, а в суде разбил сфабрикованные аргументы обвинения - Журавский

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Виктор Медведчук Новость обновлена 06 января 2022, 18:10
Виктор Медведчук

Доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский в своем телеграм-канале прокомментировал решение Печерского райсуда Киева наложить арест на активы и имущество пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко:

"Печерский райсуд Киева наложил арест на все имущество и активы Порошенко в рамках дела по госизмене, по которому гетман проходит в качестве подозреваемого.

Судья перечислила все имущество и активы пятого президента, на которые накладывается арест. Среди них, в частности, принадлежащие Порошенко квартиры в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, его акции в ряде частных компаний. Но подозреваемый — это еще не виновный. Тем более что само подозрение не выдерживает никакой критики и с правовой точки зрения ничтожно. Это говорю я, политический оппонент пятого президента. Если бы он не наложил в штаны и не дал деру из Украины, узнав о подозрении, постыдной процедуры мог бы избежать.

К правоохранительной системе нужно относиться уважительно. Как-то не просчитал это экс-президент. А зря. На этом фоне очень солидно смотрится Медведчук, законопослушно выполняя все юридические нормы. Он не истерил, не скандалил и в суде в пух и прах разбил обвинение стороны обвинения. Учиться, Петр Алексеевич, никогда не поздно!", — написал он.

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