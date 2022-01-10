"Оппозиционная платформа - За жизнь": Незаконно удерживая под арестом Виктора Медведчука, Зе-режим демонстрирует свою трусость и несостоятельность

Чем хуже ситуация в стране, тем наглее и циничнее становятся репрессии Зе-режима против политических оппонентов. Сегодня под давлением власти Печерский суд вынес совершенно противоправное и антизаконное решение, пишет пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Несмотря на очевидную абсурдность и сфабрикованность обвинений, продлил домашний арест главе политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку. Ограничение свободы продлено до 10 месяцев, при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать полгода.

Зе-власть провалила все направления работы. Она не способна справиться с экономическими вызовами, энергетическим кризисом, не может улучшить жизнь людей. Власть не имеет политической воли, чтобы принести в Украину обещанный мир. Доверие и поддержка Зе-власти стремительно падает. В глазах украинского народа и всего мира Зе-режим стал синонимом слабости, бездарности, безответственности и беспомощности. Усиливая политические репрессии, уничтожая свободу слова, незаконно держа под арестом оппозиционеров, режим надеется показать свою силу. Но на самом деле еще раз показывает свою несостоятельность.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует полного и безусловного прекращения репрессий в отношении главы Политического и Стратегического совета нашей партии. Мы считаем, что фальсификация обвинений против Виктора Медведчука и его незаконное содержание под стражей разрушает правовую систему, наносит вред украинской демократии и подрывает репутацию украинского государства. Такие действия и есть настоящая государственная измена.

Потерявшая доверие власть уйдет. А организаторам и исполнителям фальсификаций, незаконных действий и травли придется отвечать.