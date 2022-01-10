"Оппозиционная платформа - За жизнь": Незаконно удерживая под арестом Виктора Медведчука, Зе-режим демонстрирует свою трусость и несостоятельность

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
60
"Оппозиционная платформа - За жизнь": Незаконно удерживая под арестом Виктора Медведчука, Зе-режим демонстрирует свою трусость и несостоятельность Новость обновлена 10 января 2022, 14:41

Чем хуже ситуация в стране, тем наглее и циничнее становятся репрессии Зе-режима против политических оппонентов. Сегодня под давлением власти Печерский суд вынес совершенно противоправное и антизаконное решение, пишет пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Несмотря на очевидную абсурдность и сфабрикованность обвинений, продлил домашний арест главе политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку. Ограничение свободы продлено до 10 месяцев, при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать полгода.

Зе-власть провалила все направления работы. Она не способна справиться с экономическими вызовами, энергетическим кризисом, не может улучшить жизнь людей. Власть не имеет политической воли, чтобы принести в Украину обещанный мир. Доверие и поддержка Зе-власти стремительно падает. В глазах украинского народа и всего мира Зе-режим стал синонимом слабости, бездарности, безответственности и беспомощности. Усиливая политические репрессии, уничтожая свободу слова, незаконно держа под арестом оппозиционеров, режим надеется показать свою силу. Но на самом деле еще раз показывает свою несостоятельность.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует полного и безусловного прекращения репрессий в отношении главы Политического и Стратегического совета нашей партии. Мы считаем, что фальсификация обвинений против Виктора Медведчука и его незаконное содержание под стражей разрушает правовую систему, наносит вред украинской демократии и подрывает репутацию украинского государства. Такие действия и есть настоящая государственная измена.

Потерявшая доверие власть уйдет. А организаторам и исполнителям фальсификаций, незаконных действий и травли придется отвечать.

Изменения коснутся сертификатов о получении обеих прививок
Украина
В Украине уменьшится срок действия COVID-сертификатов: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Изменения коснутся сертификатов о получении обеих прививок
В Украине уменьшится срок действия COVID-сертификатов: что известно
Дата публикации
Категория
Евгению Андрейковцу было 32 года
В лесу погиб командир полиции Житомирщины: что произошло (фото)
Дата публикации
Категория
Интернет-пользователи в шутку "загрузили" советский талон в "Дию"
Назад в СССР? Правда ли в Украине могут ввести продуктовые талоны
Дата публикации
Категория
Путин обещает вывести войска из горячей точки, однако спешить с этим не будут
Путин после введения войск в Казахстан вспомнил про Украину (видео)
Дата публикации
Категория
Увеличение пенсий коснулось пока не всех
В Украине начали выплату повышенных пенсий: кто может рассчитывать на доплату