Итальянские СМИ: Медведчук призвал украинские власти начать переговоры о прямых поставках газа из России

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Виктор Медведчук Новость обновлена 11 января 2022, 13:33
Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук призвал украинские власти начать переговоры о прямых поставках газа из России.

Об этом пишет The Global Eye.

В издании напомнили слова Виктора Медведчука, что альтернативы российскому природному газу нет.

"После признания генерального директора Нафтогаза Юрия Витренко в наличии проблем с диверсификацией поставок газа, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинские власти должны начать переговоры о его прямом импорте, ведь альтернативы российскому природному газу нет", — говорится в публикации.

Напомним, глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинские власти, признав отсутствие альтернативы российскому газу, должны перейти к переговорам о его прямых поставках.

"В Киеве, наконец, то ли прозрели, то ли отрезвели, то ли решились сказать честно: все последние годы Украина потребляет все тот же российский газ, только купленный через третьи руки якобы у европейских партнеров, и альтернативы этому "голубому топливу" нет", — говорится в его заявлении.

Также Медведчук отметил, что "если украинские власти реально обеспокоены энергетической безопасностью страны", то их следующим шагом должно быть "кардинальное изменение подходов к решению вопроса обеспечения страны газом, исходя из экономических и стратегических интересов самой Украины".

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