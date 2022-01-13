Продление домашнего ареста Медведчуку до 10 месяцев незаконно - власть преследует лидера ОПЗЖ за его позицию, - политолог

Политолог Елена Броницкая на своей странице в Facebook высказалась о продлении домашнего ареста для главы политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом пишет 112ua.

"Хочу также высказать свою точку зрения касательно вчерашнего незаконного продления домашнего ареста до 10 месяцев судьей Печерского суда г. Киева Белоцерковцем за изначально надуманное и фальсифицированное уголовное дело нынешней властью главе политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Даже я далека от юриспруденции и то понимаю, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев.

А здесь, как мы видим, упорное продолжение беспринципного политического преследования неугодного оппозиционного политика со стороны Банковой.

У меня вопрос!

Это по каким таким принципам и законам вы совершаете преступления с помощью судейской булавы?

Кто вам дал такое право совершать кощунственное бесчестие над законом? Команда-Зе?

А что потом вы скажите, когда она исчезнет, — а она, поверьте, в скором времени исчезнет с политической орбиты, — и как вы тогда себя поведёте?

Ответ очевиден и будет возведён в рамках закона, который поможет отправить всех дружно на скамью подсудимых.

Народ устал наблюдать и терпеть этот беспардонный хаос и смятение в судебной системе, которая скатилась и так ниже плинтуса.

Ведь никогда украинские суды не вели себя подобным образом, чтобы так нагло и безотлагательно нарушать все прописанные нормы законов в уставе Уголовного кодекса.

Никогда не нарушалась так открыто Конституция Украины, как это происходит при нынешней украинской власти, которой судьи в судейской мантии всячески потакают и удерживают без каких-либо доказательств и фактов в заточении под домашним арестом.

Вина на Медведчуке лежит лишь в одной плоскости, и, собственно говоря, за это его власть и упрятала от греха подальше, чтобы не было возможности говорить публично о тех экономических потерях, которые Украина переживает уже больше экватора правления Зеленского.

И здесь также нарушены права простых многомиллионных избирателей, которые лишены возможности в сложившейся трудной ситуации обращаться за помощью к своему народному депутату, поскольку Банковая по своей надобности перекрыла возможность Виктору Медведчуку заниматься своими прямыми депутатскими обязанностями".