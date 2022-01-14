На Банковой не знают, что делать с Медведчуком, который не сбежал из страны, как это сделал Порошенко, - политолог

На Банковой не знают, что делать с Виктором Медведчуком, который не сбежал из страны, как это сделал Петр Порошенко.

Об этом пишет Виталий Романченко в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

"Как мы неоднократно видели на практике, нет никого смелее, чем "диванное войско". А с недавних пор коллекцию "диванных героев" решил пополнить экс-президент Петр Порошенко.

Как мы помним, в конце декабря украинские СМИ и соцсети облетело видео, как следователь ГБР пытается вручить Порошенко уведомление о подозрении, а "гетьман" прыгает в авто и диким голосом кричит водителю "Поехали!" И потом еще добавляет про "мать", но это уже не для детей.

Конечно, все мы люди. У всех нас есть свои страхи и тревоги. И нужно с понимаем относиться к ситуации, когда человек испугался. Но согласитесь, есть очень большая разница между обывателем и политическим лидером. Обыватель может быть трусливым, глупым и мелочным. Но к политическому лидеру уровня Порошенко выдвигаются другие критерии. И понятно почему – политический лидер претендует на власть, а значит, должен возвышаться над толпой.

А у нас он не возвышается над толпой. У нас лидер обогнал толпу и, как заяц, "пропетлял" в аэропорт, а оттуда – за границу.

К слову, у нас уже был один президент-беглец. Вспомните, как Путин сразу после бегства Януковича публично сказал, что теперь "политического будущего у него нет". А после добавил, что сам советовал Януковичу не покидать Киев, потому что "в такой ситуации лучше из столицы не выезжать".

Кстати, если верить Порошенко, то он самый великий патриот Украины. Просто напомню, что такие выдающиеся патриоты, как Иван Франко и Михаил Грушевский, не бегали, как зайцы по полям, а за свои политические убеждения прошли через ссылки и тюрьмы.

Иван Франко в 1877-1878 гг. 9 месяцев отсидел в тюрьме за свою активную общественную и журналистскую деятельность. Михаил Грушевский в декабре 1914 года был арестован и после нескольких месяцев тюрьмы отправлен в ссылку.

А такой патриот, как Вячеслав Чорновил, трижды "мотал срок" в колонии строгого режима и в ссылке. В первый раз Чорновил был осужден в 1967 году на 6 лет колонии строгого режима (вышел по УДО в 1969 году). В 1972 году получил еще один срок – 6 лет колонии строгого режима и 3 года ссылки. В 1980 году был арестован и отправлен на 5 лет в ссылку в Якутию.

Настоящим патриотам – таким как Франко, Грушевский, Чорновил – не просто повесткой о подозрении следователь погрозил: они отбывали реальные сроки.

Беда Порошенко еще и в том, что есть с кем сравнивать. И получается, что настоящие патриоты вели себя не как Порошенко, а как Медведчук.

В этом случае мы видим противоположную картину. В данном случае "блицкриг" Банковой провалился. Начать с того, что, получив повестку о подозрении, Медведчук никуда не побежал, а приехал в Офис генерального прокурора, перепугав генпрокурора Венедиктову. А сейчас защищает свою позицию в суде и отстаивает свои политические взгляды, несмотря на домашний арест. А поскольку в ОП так и не смогли найти судью, который рискнет и отправит его за решетку, операция забуксовала. Суд каждый раз продлевает домашний арест. Пока что продлевает, хотя никаких доказательств как не было, так и нет.

Собственно, на Банковой могли бы догадаться, что их угроз никто не испугается. В свое время Медведчук стал единственным из политиков первой величины, кто остался в Украине в феврале-апреле 2014 года, когда бежали и Янукович, и Азаров, и все остальные, в отношении кого США ввели санкции.

А теперь невооруженным взглядом видно, что на Банковой просто не знают, что делать дальше. Они рассчитывали, что Медведчук убежит из Украины, а он поломал все планы.

Поэтому бегство Порошенко на Банковой должны воспринимать как победу. В конце концов, наконец-то план сработал. А самому Порошенко надо делать выводы. Потому что видеоролики с обещаниями "я вернусь!" — это все слова. А мы все ждем, что политический лидер в опасной ситуации покажет нам не слова, а реальные поступки. И где же они?

Повторюсь, политический лидер – это тот, кто подает пример, кто берет на себя ответственность. Потому он и лидер, что возвышается над общей массой. А тот, кто побежал "с поля боя", – это эмигрант или беглец. Кто угодно, но не политический лидер".