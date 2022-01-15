Годный: Медведчук говорит, что цена на газ может быть 4 грн за кубометр, но власть ничего не делает

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук уверен, что цена на газ для украинцев может быть 4 грн за кубометр, однако власти ничего не предпринимают. Об этом заявил политолог Сергей Годный в эфире телеканала Ukrlive.

"Резкий рост цен на продукты питания, газ и электроэнергию были ожидаемы. И заплатит за это беднейший: пенсионеры, из-за увеличения цен на продукты питания, из-за увеличения цен на проезд. Заплатят самые незащищенные слои населения. Имеющие свои собственные автомобили уже платят за увеличение цен на топливо, но ситуация в том, что все это было предсказуемо, и мы об этом говорили. Они думают, что очень просто закрыть каналы, выключить критику, и ситуация сама по себе рассосется", — отметил Годный.

Он также добавил, что даже при нынешней ситуации проблему еще можно решить.

"Даже сейчас при такой ситуации еще есть возможность решить вопрос путем заключения прямых договоренностей, например, с Российской Федерацией по поводу энергоносителей. Лидер оппозиции Виктор Медведчук об этом говорит. Он уверен, что возможно сделать, чтобы стоимость газа для украинцев была 4 гривны, но почему власть этого не делает, у меня есть только одно объяснение – потому что они враги украинского народа, потому что они думают о коррупционных средствах, которые получают на том, что перепродают тот же российский газ. Ведь мотивация роста цен — в связи с ростом цен на энергоносители. Такой сюр выходит. Мы же как от российского газа не зависим – какой вопрос к росту цен", — задался вопросом политолог.

Ранее Медведчук заявил, что Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России. По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить "политические спекуляции" на теме газа и действовать в интересах граждан.

Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по "реальной цене, без переплат европейским посредникам" следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.