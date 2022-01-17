Среди топ-10 самых популярных политиков Украины Медведчук продемонстрировал наибольший прогресс, – Калиниченко

Самыми востребованными политиками 2021 года в медиа стали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, экс-президент и глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко, а также действующий глава государства Владимир Зеленский. Так политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал презентацию рейтинга "Наиболее популярные в СМИ политики. Итоги 2021 года".

Об этом Калиниченко написал в своей колонке на сайте "Корреспондент".

Калиниченко отметил, что война Офиса президента против оппозиционного политика привела к обратному эффекту – Медведчук продемонстрировал наибольший прогресс среди всех участников топ-10.

"Глава политсовета ОПЗЖ добавил +10 пунктов и занял 3-е место. Как известно, в 2021 году власть развернула против Медведчука настоящую войну, а Зеленский неоднократно давал понять, что считает его своим главным политическим противником. Но как показывает рейтинг, запрет телеканалов из орбиты ОПЗЖ, санкции против оппозиционного политика, домашний арест по абсолютно фейковым обвинениям привели к обратному эффекту – популярность Медведчука в СМИ пошла резко вверх", – подчеркнул аналитик.

По словам Калиниченко, Петр Порошенко, занявший второе место, ведет агрессивную информационную политику.

"Как известно, под конец года Порошенко срочно вылетел за границу. Злые языки утверждают, что экс-президент испугался повестки с подозрением. А поклонники Порошенко кричат, что на самом деле у него были запланированы важные зарубежные встречи. Да-да, именно в этот момент", – пошутил аналитик.

В то же время Калиниченко обратил внимание, что и в украинских, и в зарубежных СМИ на протяжении года нарастала волна критики в отношении президента Владимира Зеленского – за внесудебные запреты телеканалов и репрессии против Медведчука.

"Что касается Владимира Зеленского, занявшего 1-е место, то 2021 год прошел под знаком укрепления власти. Только, скорее, не самого Зеленского, а Офиса президента во главе с Андреем Ермаком", – уточнил аналитик.

"Благодаря Зеленскому, Офису президента и Совету национальной безопасности и обороны в 2021 году в медиапространстве прочно прописалось такое слово, как "санкции". А сам Зеленский пошел на рекорд, запретив сначала 3 телеканала ("112 Украина", NewsOne и ZIK), а под конец года – еще и UkrLive и "Перший Незалежний", – констатировал автор.

"А в украинских СМИ начала нарастать волна критики Зеленского – и за внесудебный запрет телеканалов, и за репрессии против Медведчука, и за невыполнение тех обещаний, которые действующий президент давал на выборах (война на Донбассе, повышение коммунальных тарифов, кабала перед МВФ). Да и громкий международный скандал из-за разоблачений Pandora Papers украинские СМИ, как ни пытались, не смогли проигнорировать", – заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.