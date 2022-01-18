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Канада и Британия усилили военную поддержку Украины: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские подразделения реформируют до стандартов НАТО Новость обновлена 18 января 2022, 09:15
Украинские подразделения реформируют до стандартов НАТО

Члены Альянса продолжают сотрудничество с Украиной в оборонной сфере.

Несмотря на решение Великобритании не помогать Украине военными в случае агрессии со стороны России, страна не прекратит поддержку. Стало известно, что Британия и Канада продолжили свои военно-тренировочные миссии в Украине.

Об этом рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина.

Она отметила, что страны не будут реагировать на требования РФ о выведении таких подразделений и усилят работу.

Также Великобритания, согласно сообщениям западных журналистов, отправила в Украину противотанковое вооружение. Его перебрасывают транспортными самолетами C-17. Это вооружение можно использовать в целях самообороны.

СМИ также сообщают о переброске в Украину канадского спецназа. Он будет заниматься помощью дипломатам страны в случае эскалации конфликта. Одна из вероятных целей — оценка вариантов помощи правительству страны. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Ранее "Телеграф" писал про визит в Киев главы ЦРУ Вильяма Бернса, который обсудил с президентом Владимиром Зеленским и украинскими разведчиками вероятность вооруженного вторжения РФ.

Теги:
#Великобритания #Россия #Канада #Войска
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