Канада и Британия усилили военную поддержку Украины: подробности

Члены Альянса продолжают сотрудничество с Украиной в оборонной сфере.

Несмотря на решение Великобритании не помогать Украине военными в случае агрессии со стороны России, страна не прекратит поддержку. Стало известно, что Британия и Канада продолжили свои военно-тренировочные миссии в Украине.

Об этом рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина.

Она отметила, что страны не будут реагировать на требования РФ о выведении таких подразделений и усилят работу.

Также Великобритания, согласно сообщениям западных журналистов, отправила в Украину противотанковое вооружение. Его перебрасывают транспортными самолетами C-17. Это вооружение можно использовать в целях самообороны.

СМИ также сообщают о переброске в Украину канадского спецназа. Он будет заниматься помощью дипломатам страны в случае эскалации конфликта. Одна из вероятных целей — оценка вариантов помощи правительству страны. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Ранее "Телеграф" писал про визит в Киев главы ЦРУ Вильяма Бернса, который обсудил с президентом Владимиром Зеленским и украинскими разведчиками вероятность вооруженного вторжения РФ.