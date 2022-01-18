Медведчук достойно отбивает атаки власти, а у Порошенко любой намек на подозрение заканчивается паникой и откровенным цирком - Журавский

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Медведчук достойно отбивает атаки власти, а у Порошенко любой намек на подозрение заканчивается паникой и откровенным цирком - Журавский Новость обновлена 18 января 2022, 13:55

Из особо известных политиков украинская тюрьма не обошла ни Тимошенко, ни Луценко, ни Савченко… Но надо отдать им должное: они не убегали из страны. Отсидели и доказали свою невиновность, пишет доктор юридических наук Виталий Журавский в своем Telegram-канале.

Достойно ведет себя и один из лидеров оппозиции Медведчук. Без всякой истерики отбывает незаконный домашний арест вот уже десять месяцев, соблюдая все требования, которые возлагаются на подозреваемое лицо.

Другое дело с Порошенко. Любой намек на подозрение заканчивается паникой и откровенным цирком с помощью своего ближайшего окружения в Верховной Раде, возле ГБР, Генеральной прокуратуры…

Честно говоря, Порошенко навалил в штаны, когда узнал об объявлении ему подозрения, и бежал за пределы Украины. Оттуда шлет проклятия действующей власти, хотя от нее не отличается абсолютно ничем.

Что бы он теперь ни говорил, но факт остается фактом: испугался Петр Алексеевич!

Он за границей искал спасения у своих западных кураторов. Нам неизвестно, с кем из них он лично встречался и что они ему посоветовали и пообещали. Дальнейшие события расставят все точки над "і".

Кое-кто из политиков пытается лепить из Порошенко жертву. Это просто смех!!! Он не такой. Типичный лжец, коррупционер и политический мошенник.

Просто удивляет другое. По тексту подозрения, выдвинутого Порошенко, преступления нет — от слова "совсем"!!!

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