Рабинович о деле Медведчука и Порошенко: Правовому беспределу должен быть положен конец!

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
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Рабинович о деле Медведчука и Порошенко: Правовому беспределу должен быть положен конец! Новость обновлена 19 января 2022, 19:46

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович будет инициировать привлечение к ответственности лиц, фабриковавших незаконное обвинение против председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Правовому беспределу должен быть положен конец! Как народный депутат Украины я буду инициировать привлечение к ответственности лиц, фабриковавших незаконное обвинение против Медведчука и Порошенко", – написал Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "ОПЗЖ" считает, что "власть обязана немедленно снять арест с Виктора Медведчука, которого президент Зеленский обвинил в том же нелепом "угольном деле", в котором сегодня пытались обвинить Порошенко".

"Нет никакой юридической логики в том, что у этих двух политиков различная мера пресечения. Тем более, что Медведчук ни разу не уклонялся от следствия!" – подчеркнул народный депутат.

"Если это не произойдет – власть полностью подтвердит, что в отношении Медведчука происходит политическая расправа, не имеющая никакого отношения к закону. Закон – или один для всех, или его вообще не существует!" – резюмировал Вадим Рабинович.

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