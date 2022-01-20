РФ планирует выдать Украине экс-предправления "Нафтогаза" Бакулина, связанного с "вышками Бойко" и Левочкиным, — обозреватель

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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РФ планирует выдать Украине экс-предправления "Нафтогаза" Бакулина, связанного с "вышками Бойко" и Левочкиным, — обозреватель Новость обновлена 20 января 2022, 12:24

Офис президента договорился с Кремлем о выдаче беглого экс-главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина, связанного с сопредседателем ОПЗЖ Юрием Бойко и народным депутатом от ОПЗЖ Сергеем Левочкиным. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический обозреватель Евгений Хурсин.

"Появилась информация из источников близких к Офису президента, что в ближайшее время (максимум – месяц, полтора) готовится очень резонансная акция… между российской и украинской стороной. Да-да, несмотря на, мягко говоря, сложные отношения между государствами, российская сторона готова выдать украинской стороне скрывающегося в недрах РФ экс-депутата и экс-главу правления "Нафтогаза" Евгения Бакулина! Это человек, которого связывают с группой Фирташа и, как считают журналисты-расследователи, именно тем, кто был главным действующим лицом в уже позабытом скандале с так называемыми "вышками Бойко", — отметил он.

По словам Хурсина, на основании информации от тех же источников, существует связь между выдачей Бакулина и недавними санкциями, которые РФ ввела в отношении брата и сестры народных депутатов Левочкиных.

"О выгодности такого шага для Офиса президента, старающегося изо всех сил стать "борцами с олигархами", говорить не приходится, а вот почему на такой, казалось бы, парадоксальный шаг идет Кремль, пока до конца непонятно. Впрочем, время покажет", — резюмировал политический обозреватель.

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