То, что закон один для всех, признает даже Венедиктова. Почему тогда Порошенко на свободе, а Медведчук остается под домашним арестом?

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на фоне решения суда по делу Петра Порошенко записала видеообращение, в котором признала фактическое бессилие власти и украинской судебной системы перед указками заокеанских партнеров. Более того, признала и абсурдность замашек Зеленского на сведение личных счетов с политическими оппонентами, среди которых и лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, пишет журналист Анна Шушкевич на сайте "Medium".

Сейчас, по словам генпрокурора, сторона обвинения "будет обжаловать" избранную меру пресечения Порошенко по "угольному делу", хоть и очевидно, что это будет простым сотрясанием воздуха. Не зря же Петро, сверкая пятками, убегал в Европу на целый месяц, чтобы получить стопроцентную "крышу" у западных партнеров, и лишь убедившись в ее надежности, вернулся.

Об этом свидетельствует и "вялое" течение дела Порошенко. Подозрение "гетману" подписывали/объявляли целый месяц, также с затяжками проходил и суд. Ручному суду Зеленского просто необходимо было создать хоть какую-то видимость работы, а не сразу "сливать дело".

Отсюда возникает логичный вопрос: на каких основаниях Медведчук уже длительное время находится под домашним арестом? Ведь сама генпрокурор утверждает, что "фабула дела для всех одинакова", "перед законом все равны" и что "прокуроры для всех готовили одинаковую меру пресечения". И если в делах Порошенко не нашли никакого "состава преступления", то, соответственно, не нашли и у Медведчука. Но здесь другое: страх и неприязнь у Зеленского перед Медведчуком в разы выше, чем перед Порошенко.

Но обратите внимание, что в отличие от Порошенко, Медведчук доказывал свою невиновность в суде, оставаясь в родной стране, не ища заступничества среди зарубежных партнеров.

Конечно, сейчас не позавидуешь и положению самого президента Зеленского, которому действительно пришлось "сесть на шпагат". По всей видимости, плана, объясняющего такую волновидную политику, у президента традиционно нет, так что действовать придется "по ситуации", позорясь в очередной раз.

К счастью, президентские выборы не за горами. Будем надеяться, что через два года каденция циркачей завершится раз и навсегда.