Шуфрич: Власть продемонстрировала абсолютно разное отношение к Порошенко и Медведчуку

Власть продемонстрировала абсолютно разное отношение по одному и тому же обвинению к пятому президенту Украины Петру Порошенко и к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку.

Об этом в эфире телеканала "Ukrlive" заявил народный депутат от ОПЗЖ, глава комитета Верховной Рады Украины по по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

"Я раньше говорил, что никакого серьезного решения в отношении Порошенко не будет. Это не нормально, что судья на двое суток уходит в совещательную комнату, он что там двое суток не ел, не пил… Понятно, что он ждал команды от Банковой и в конце концов она наступила. Я думаю, что произошло следующее — следили за этим процессом не только в Украине, но и за границей, и представители всех посольств. И они увидели, что нет абсолютно никаких доказательств в государственной измене со стороны Порошенко. И, соответственно, была реакция, и я уверен, было прямое давление на Зеленского, чтобы он дал команду Порошенко освободить, что практически и произошло. Ведь в этом деле нету природы государственной измены", — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем он отметил: "Власть сегодня продемонстрировала абсолютно разное отношение по одному и тому же обвинению к Порошенко и к Медведчуку. Хотя Медведчук не был облечен властью, он не мог влиять на эти процессы, потому что он просто не был представителем власти, не был уполномочен властью на влияние, на процессы, на организацию работы Кабинета министров, Службы безопасности, Национального банка Украины…. Но Медведчук уже почти четыре месяца находится под домашним арестом, а Порошенко отпускают под личное обязательство. Если в отношении Медведчука немедленно не будет изменена мера пресечения, то это еще раз подтвердит, что это исключительно политическое давление, что это политический заказ на уничтожение Виктора Медведчука и Оппозиционной платформы — За жизнь", — резюмировал Шуфрич.

Напомним, в среду, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Так, суд принял решение освободить экс-главу государства из зала суда под личное обязательство.

Ранее Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что Уголовный процессуальный кодекс Украины устанавливает максимальный срок продления меры пресечения в виде домашнего ареста до шести месяцев. В случае с Виктором Медведчуком этот срок уже достигает десяти месяцев и это является основанием для апелляционной жалобы.