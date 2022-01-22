Цены на сельскохозяйственную продукцию растут в Украине, несмотря на объем и качество урожаев - Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с ценами на продовольственном рынке Украины в условиях рекордного урожая:

"Госстат сообщает, что рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2021 году составил 14,2% в сравнении с результатами 2020 года.

При этом рост производства продукции растениеводства в 2021 году составил 19,9%. Животноводство в Украине продолжило снижать объемы производства в 2021 году еще на 4,4%.

Таким образом, с учетом падения объемов выпуска агропродукции в 2020 году на 10,1%, казалось бы, страна вышла на позитивный результат. Однако, несмотря на хороший урожай по большинству сельскохозяйственных культур, цены на продукты питания в Украине росли самыми высокими темпами за последние пять лет.

Официальная статистика утверждает, что за 2021 год цены на продукты питания в рознице выросли на 12,7% (декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.).

Эксперты целевых продуктовых направлений и розничных сетей сообщают, что реальный рост цен на продукты питания в Украине в 2021 году составил не менее 20%.

Цены на сельскохозяйственную продукцию растут в Украине, несмотря на объем и качество урожаев. Это системное противоречие в ценообразовании, которое должно эффективно и рационально разрешаться уполномоченными министерствами и ведомствами: Минагрополитики, Минэкономики и т. д. При этом должны сбалансировано соблюдаться интересы сельхозпроизводителей, розничных сетей и покупателей.

В Украине нет не только сбалансированной системы ценообразования на товары стратегической и повышенной социальной значимости, но и вообще какой-либо системы эффективного ценообразования. Функции государства сведены до фискальной и наблюдательной за процессом уверенного роста цен на все товары и в первую очередь – на продовольствие.

Такое самоустранение центральных органов власти от важнейших социальных проблем антигосударственно и приводит к тяжелейшим социальным последствиям. Эксперты прогнозируют, что рост цен на продукты питания в 2022 году составит в Украине не менее 25%. В результате, если, по данным ООН, в Украине в 2020 году ежедневно недоедало 10 млн человек, то в 2022-м этот показатель неизбежно еще вырастет.

Стране необходима власть, профессионально проводящая социально-экономическую политику и ограждающая население от такого продуктового геноцида", — напилса политик.