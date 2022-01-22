Журавский о двойных стандартах власти и избирательном правосудии: Суд в отношении Медведчука точно используется для сведения политических счетов и закон у нас не один для всех

Доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский усматривает применение двойных стандартов украинским правосудием в ситуации с арестом лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и личным обязательством для пятого президента Украины Петра Порошенко:

"Итак, берем факт, я работаю всегда с фактами. Берем слова Венедиктовой. Она сказала, что уголовное дело, по которому обвиняются Порошенко и Медведчук, – одно и то же. Если так, то возникает несколько вопросов к правосудию.

Порошенко отпустили под личное обязательство, а это значит, что он имеет возможность ходить на все телеканалы, выступать на радио, встречаться со своими избирателями как народный депутат, работать с коллективом "Европейской солидарности" и в стенах Верховной Рады. Медведчук этого лишен!

Он находится под круглосуточным домашним арестом уже почти 10 месяцев. Хотя по Уголовному процессуальному кодексу сплошной домашний арест не может быть более 6 месяцев. Полная изоляция Медведчука от личного общения со СМИ, активом ОПЗЖ, избирателями и запрет посещать работу в Верховной Раде, запрет присутствовать на заседаниях профильных комитетов, выступать с трибуны парламента во время сессий. То есть как бы кто ни относился к этим подозрениям, имеем в реалиях двойные стандарты отношения к двум народным избранникам.

А теперь по сути. До 2019 года Виктор Владимирович был рядовым гражданином, не депутатом, не уполномоченным на выполнение функций государства и местного самоуправления, а Петр Алексеевич с 2014 по 2019 – президент Украины. Какое юридическое отношение к торговле углем имел Медведчук, никому неизвестно. Какая государственная измена? Полный нонсенс! А Порошенко к торговле углем имел отношение, без его вмешательства это было бы невозможно. Хотя и его здесь правовой и юридической вины нет. Это говорю вам я, постоянный политический оппонент Порошенко. До введения блокады в 2017 году на неподконтрольной территории Донбасса работали украинские шахты, зарегистрированные по нашему законодательству, и они платили налоги в бюджет Украины, а шахтеры, граждане Украины, получали свои кровные на подконтрольной Украине территории. Так что естественным является требование к суду о немедленном снятии домашнего ареста с Медведчука. Его должны отпустить под личное обязательство как можно скорее.

Ясно на 100%, что дело политическое. Суд в отношении Медведчука точно используется для сведения политических счетов, и закон у нас не один для всех. Двойные стандарты — выборочное правосудие. Власть не дает оппозиционному политику Медведчуку защищать своих избирателей как народному избраннику, этим самым ограничивает как его, так и избирателей, которые голосовали за крупнейшую оппозиционную партию, которая называется ОПЗЖ – она самая многочисленная в нашем парламенте.

Поскольку мы имеем диктатора Зеленского, у нас выборочное правосудие, телефонное право, и у него фактически судебная ветвь власти в кармане, поэтому прогнозировать что-то очень трудно".