Молчанов: После решения суда по Порошенко в виде личного обязательства аналогичная мера должна применяться к Медведчуку

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Молчанов: После решения суда по Порошенко в виде личного обязательства аналогичная мера должна применяться к Медведчуку

Политолог Кирилл Молчанов указал на нелогичность в решениях суда по мере пресечения для Петра Порошенко и Виктора Медведчука

После решения суда по Порошенко в виде личного обязательства аналогичная мера должна применяться к Медведчуку.

Во-первых, они фигуранты одного, так называемого, "угольного дела". Соответственно мера пресечения подозрительно кардинально разная. Во-вторых, Медведчук в отличие от Гетьмана сывочолого от повесток не скрывался и по Европе не бегал месяц. В-третьих, без воли и решения самого Петра никаких поставок угля не было, а это значит что он тут получается как главный организатор, и гуляет теперь на свободе.

Юристу Зеленскому необходимо знать, что закон один для всех. И если решили отпустить Порошенко под личные обязательства, и он может продолжать работать в парламенте, то почему лидера оппозиции Медведчука заставляют сидеть дома и ограничивают его возможности работы в парламенте?

Итого, требование к суду должно быть справедливо одно — в отношении Медведчука тоже должно быть применено личное обязательство. И как можно быстрее, а то все судебная реформа выходит сугубо в интересах Зеленского — Порошенко!

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