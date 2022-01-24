Кузьмин о "перекрестном допросе" Медведчука и Порошенко: Что вы несете, дяди и тети из ГБР? Вы УПК читали?

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
24
Ренат Кузьмин Новость обновлена 24 января 2022, 19:44
Ренат Кузьмин

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал информацию о планах Государственного бюро расследований (ГБР) провести перекрестный допрос пятого президента Украины (2014-2019гг), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата одноименной фракции Виктора Медведчука.

Какой "перекрестный допрос" Медведчука и Порошенко? Какая "очная ставка" между ними? Что вы несёте, дяди и тети из ГБР? Вы УПК читали? Где, в какой статье вы такое вычитали? УПК не содержит таких понятий, таких словосочетаний в кодексе нет.

Для Вас "перекрестный" — это когда крестником вышивают? Или когда перекреститься нужно, если кажется? А "очная", в смысле, не заочная?

А, если вы имели ввиду "одночасний допит", то ничего у вас не получится. Почему? УПК почитайте. Там все написано. Впрочем, вашей "зелёной власти" один хрен, что перекрестный, что одновременный, что очный, что заочный… "Пропал дом…"

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