Решение суда по Порошенко и Медведчуку свидетельствует, что закон в Украине неравнозначен - политолог

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
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Виктор Медведчук Новость обновлена 25 января 2022, 11:46
Виктор Медведчук

Мера пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, которого суд отпустил под личное обязательство, и для председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, который уже десять месяцев находится под домашним арестом, свидетельствует, что закон в Украине неравнозначен для всех.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявила политический обозреватель Анна Дианова.

"Наша страна в данный момент находится как раз в том положении, в котором мы надеялись, что не окажемся. Тем более во время правления президента, который обещал нам мир… В принципе много чего обещал Владимир Зеленский, в том числе свободу слова, а все получилось наоборот почему-то. Пять телеканалов закрыто. В том числе СНБО…

Все вот эти вещи, то же СНБО, может оно ответит на вопросы, которые к нему за все это время накопились и по закрытию телеканалов, и по прецеденту, что лидер оппозиции Виктор Медведчук десять месяцев находится уже под домашним арестом и при этом бездоказательно, без доказательств. Где основания? На сегодняшний день Порошенко прошелся по одной и той же статье вместе с Виктором Медведчуком, власть их так определила. И где одно и то же наказание, где домашний арест хотя бы для пятого президента. Хотя я считают, что если бы это даже было доказано, то поскольку Порошенко был президентом, то спрос с него должен быть намного серьезней. А так мы видим, что закон неравнозначен для всех", — подчеркнула Дианова.

Напомним, в среду, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Так, суд принял решение освободить экс-главу государства из зала суда под личное обязательство.

Ранее Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что Уголовный процессуальный кодекс Украины устанавливает максимальный срок продления меры пресечения в виде домашнего ареста до шести месяцев. В случае с Виктором Медведчуком этот срок уже достигает десяти месяцев и это является основанием для апелляционной жалобы.

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