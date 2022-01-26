Укр

Россия хочет официально вооружить террористов для войны с Украиной: о ком речь

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Российское оружие завозили в ОРДЛО неофициально, теперь же могут начать поставлять его в открытую Новость обновлена 26 января 2022, 15:53
Российское оружие завозили в ОРДЛО неофициально, теперь же могут начать поставлять его в открытую

В РФ снова распространяют фейки, что вторжение готовит Киев, а не Москва

На фоне угрозы вторжения России в Украину в стране-агрессора продолжают дезинформировать своих граждан, распространяя информацию, что якобы Киев готовится напасть на РФ и оккупированный боевиками Донбасс. Последних и вовсе решили вооружить заново.

С данной инициативой — направить оружие боевикам террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" — выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По его словам, Россия должна оказать Донбассу "необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии". Подобные фейки распространяют и главари боевиков, которые готовятся "отбивать атаки ВСУ", которые на самом деле соблюдают Минские соглашения, открывая огонь исключительно в ответ.

Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров инициативу Турчака прокомментировал уклончиво. Дескать, если Запад "заставит Украину выполнять Минские договоренности, то все вопросы отпадут".

Увы, режим тишины нарушают именно боевики, что день ото дня приводит к потерям ВСУ. Так, 25 января двое украинских защитников во время обстрелов получили ранения. Состояние одного из них оценивают как тяжелое.

Теги:
#Россия #Оружие #Донбасс #Лавров #Сергей Лавров
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