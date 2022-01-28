"Никто даже не стеснялся". Организатор поставок угля из ОРДЛО Кузяра о "цепочках", Порошенко, Медведчуке и уголовном деле

Бизнесмен Сергей Кузяра, фигурант уголовного производства о поставках угля из Донбасса, заявил, что действительно был инициатором закупок топлива в ОРДЛО. А Петр Порошенко и Виктор Медведчук к этому отношения практически не имеют.

Об этом Сергей Кузяра рассказал в интервью Экономической правде.

Отвечая на вопрос, был ли сам Кузяра инициатором схемы закупок Украиной угля у "ДНР" и "ЛНР", он ответил: "Я старался продолжить работу по поставкам угля (из Донбасса, которая была и до 2014 года, — ред.), но у этого ответа есть продолжение, которое никто не хочет слышать: я старался сделать эту работу в формате товарообменных операций. Украина нуждалась в угле и не только, Донбасс нуждался в железной руде, продуктах и многом другом".

По словам Кузяры, это не была "схема закупок". "Это была организация торговых операций в рамках существовавшего тогда законодательного поля", — сказал Кузяра.

Он утверждает, что речь не шла о точно определенных объемах поставок угля: "Не было никаких объемов. Была возможность поставлять столько, сколько было нужно Украине, но она не была использована".

Кузяра рассказал, что реализовать эти начинания не удалось.

"Камнем преткновения стало нежелание связывать встречные поставки товаров", — объяснил он.

Отвечая на вопрос, как ему, рядовому бизнесмену, удалось договориться о закупках угля во время войны России против Украины без административного ресурса, Кузяра сказал, что "в то время не было необходимости в административном ресурсе, чтобы заниматься этими поставками. На тот момент еще был свободный рынок".

По словам Кузяры, его возможности были определены его предыдущей карьерой — в 2010-2015 годах он работал "советником трех министров, вице-премьера Юрия Бойко, губернаторов Донецкой области Шишацкого и Таруты", соответственно у него были связи в Украине и РФ для организации поставок угля.

Кузяра в то же время отрицает, что Виктор Медведчук и Петр Порошенко имели отношение к его деятельности.

"Ни Медведчук, ни Порошенко, ни их представители не имели отношения к моей деятельности. Я самостоятельно выстраивал цепочки, позволяющие обеспечить поставки. Зная всех руководителей угледобывающих предприятий, я понимал ситуацию и предлагал пути ее решения", — сказал он.

О Медведчуке Кузяра говорит, что пересекался с ним только через общих знакомых. "Он, наверное, даже не идентифицирует меня", — утверждает бизнесмен.

На вопрос о том, почему его фамилия фигурирует на опубликованных прессой записях телефонных разговоров Медведчука, Кузяра ответил, что активно ездил в ОРДЛО, никогда этого не отрицал, но подвергает сомнению подлинность пленок.

Он также утверждает, что у него не было необходимости согласовывать свои действия с Медведчуком: "Роль Виктора Владимировича в этом процессе очень сильно преувеличена: у него была масса вопросов, и его участие в угольных вопросах является не его инициативой, а реакцией на просьбы с украинской стороны".

О связях с Петром Порошенко, Кузяра рассказал, что виделся с ним на совещаниях, которые Порошенко проводил в качестве министра экономики (в 2012 году, — ред.), будучи советником вице-премьера Юрия Бойко.

"После этого никаких общений или пересечений с Петром Алексеевичем у меня не было", — утверждает Кузяра.

Он также считает "глупостью" версию следствия, что Порошенко заставлял отказаться от поставок угля из ЮАР, чем создал зависимость от России, "ЛНР" и "ДНР".

"Я вообще не понимаю, как с таким материалом они (следствие, — ред.) пошли вручать подозрение Порошенко. Происходит открытая манипуляция фактами. Следствие придумало преступную группу из Порошенко, Медведчука, Демчишина и меня", — сказал Кузяра.

Бизнесмен утверждает, что следователи напрямую предлагали ему дать показания против Порошенко или Медведчука.

"Никто даже не стеснялся. Они говорили, что их интересует в первую очередь Порошенко. Они хотели любую информацию, которая позволила бы привязать его к этому делу. По этому поводу они не просто мне предлагали, а давили на меня. Эти показания и были основной целью, зачем меня "закрывали", но я объяснил, что не буду никого оговаривать", — заявил Кузяра.

12 января Сергей Кузяра вышел из СИЗО. Печерский райсуд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест.

В сентябре 2021 года суд отправил Кузяру под стражу с альтернативой залога в 500 млн грн.