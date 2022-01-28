Медведчук раскритиковал Зеленского за отсутствие политической воли

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
36
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Оппозиционер считает, что угроза со стороны РФ — лишь способ украинской власти отвлечь народ от актуальных проблем

Политической воли у президента Украины Владимира Зеленского на установление мира в Донбассе пока нет, считает глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"И поведение представителя офиса президента в Париже на встрече с (замглавы администрации президента РФ Дмитрием, - ред.) Козаком и другими политическими советниками, и поведение Зеленского в последние дни, в том числе и с учетом этого сообщения, говорит об одном: что пока, к огромному моему сожалению, политической воли у Зеленского и его окружения на установление мира в Украине, мира на Донбассе нет", — сказал Медведчук в пятницу в эфире "Россия 24".

Он уточнил, что такое категорическое утверждение основывается именно на этих наблюдениях.

"А разговоры, сплетни, слухи о якобы вторжении российских войск, о ведении войны, об угрозах со стороны России – это все, чтобы отвлечь внимание от тех актуальных проблем, которые порождены властью Зеленского, и которые власти Зеленского не решают в интересах наших граждан", — добавил украинский политик.

Джо Байден и Владимир Зеленский
Политика
Байден хочет повысить свой рейтинг за счет Украины, - генерал о звонке президента США Зеленскому
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Джо Байден и Владимир Зеленский
Байден хочет повысить свой рейтинг за счет Украины, - генерал о звонке президента США Зеленскому
Дата публикации
Категория
Владимир Вирчис
Неудачный бизнес и долги – чем занимался Владимир Вирчис после ухода с ринга
Дата публикации
Категория
В Ульяновской области упал вертолет Ми-8
Техника рассыпается на ходу: в России разбился военный вертолет Ми-8 (фото с места аварии)
Дата публикации
Категория
В Одессе случилось ЧП во многострадальном здании
В Одессе обвалилось здание бывшего общежития: погиб человек (видео)
Дата публикации
Категория
Лавров заявил о готовности Кремля обсудить двухсторонние отношения с Украиной
Лавров пригласил Зеленского в Москву, но с одним условием