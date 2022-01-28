Медведчук раскритиковал Зеленского за отсутствие политической воли

Оппозиционер считает, что угроза со стороны РФ — лишь способ украинской власти отвлечь народ от актуальных проблем

Политической воли у президента Украины Владимира Зеленского на установление мира в Донбассе пока нет, считает глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"И поведение представителя офиса президента в Париже на встрече с (замглавы администрации президента РФ Дмитрием, - ред.) Козаком и другими политическими советниками, и поведение Зеленского в последние дни, в том числе и с учетом этого сообщения, говорит об одном: что пока, к огромному моему сожалению, политической воли у Зеленского и его окружения на установление мира в Украине, мира на Донбассе нет", — сказал Медведчук в пятницу в эфире "Россия 24".

Он уточнил, что такое категорическое утверждение основывается именно на этих наблюдениях.

"А разговоры, сплетни, слухи о якобы вторжении российских войск, о ведении войны, об угрозах со стороны России – это все, чтобы отвлечь внимание от тех актуальных проблем, которые порождены властью Зеленского, и которые власти Зеленского не решают в интересах наших граждан", — добавил украинский политик.