Володин заявил, что России и Украине нужен мир, США и Европе не нужна ядерная война

По словам спикера Госдумы РФ, сегодня особая ответственность лежит на депутатах Верховной Рады Украины

Россия никогда не будет воевать с Украиной, обеим странам нужен мир, который возможен только на основе диалога. Такое мнение в пятницу высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого", — отметил Володин. Он добавил, что любой диалог "всегда лучше", его необходимо строить "на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан". "Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают, тем будет лучше для всех", — подчеркнул спикер Госдумы.

По словам Володина, в интервью "России-24" председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук задал своим коллегам "резонный вопрос" о том, почему они не откликаются на приглашение России приехать на переговоры. "Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет. В подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Но это не устраивает Вашингтон, который делает все, чтобы столкнуть друг с другом наши государства", — считает Володин.

"Сегодня особая ответственность лежит на депутатах Рады. Им необходимо думать о гражданах и интересах своей страны. Но, к сожалению, почти все проблемы в Украине, где живет добрый трудолюбивый народ, где еще со времен Советского Союза уровень жизни был одним из самых высоких, из-за отсутствия национально ориентированных элит", — отметил Володин.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, "как и его предшественники, думает об одном: как удержаться в кресле". "30 лет длится самостоятельный путь Украины. Уместно вспомнить цитату из повести Гоголя "Тарас Бульба": "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?". Пора сделать выводы", — заявил Володин.

В последнее время Украина и ряд государств Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные заявления являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, а Россия ни для кого не представляет угрозы.