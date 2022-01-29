Володин: Чем скорее депутаты Верховной Рады поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Володин: Чем скорее депутаты Верховной Рады поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех Новость обновлена 29 января 2022, 09:23

Виктор Медведчук в интервью "России 24" задал своим коллегам — депутатам Рады резонный вопрос: "Почему не откликнуться на приглашение и не приехать в Россию — в ту страну, которая якобы угрожает вторжением, — чтобы сесть за стол и путём переговоров добиваться мира?", пишет на своем канале в Телеграм Вячеслав Володин.

Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет.

В подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался Министр иностранных дел Сергей Лавров.

Но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть друг с другом наши государства.

Ранее Президент Владимир Путин в своей статье подчёркивал: "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине — решать её гражданам".

Сегодня особая ответственность лежит на депутатах Рады. Им необходимо думать о гражданах и интересах своей страны.

Но, к сожалению, почти все проблемы в Украине, где живёт добрый трудолюбивый народ, где ещё со времён Советского Союза уровень жизни был одним из самых высоких, из-за отсутствия национально ориентированных элит.

Президент Зеленский, как и его предшественники, думает об одном: как удержаться в кресле.

30 лет длится самостоятельный путь Украины. Уместно вспомнить цитату из повести Гоголя "Тарас Бульба":

"Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

Пора сделать выводы.

В заключение.

России и Украине нужен мир.

США и странам Европы не нужна ядерная война.

Давайте исходить из этого.

Любой диалог всегда лучше.

Строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан.

Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех.

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