Медведчук: Украина за два года прошла путь катастрофы государственного управления и государственной политики

Украина за два последние года прошла путь катастрофы государственного управления и государственной политики. Об этом в эфире "UkrLive" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, вспоминая о том, что обещал Владимир Зеленский во время предвыборной кампании в 2019 году и в какой ситуации оказалась Украина после того, как он стал президентом.

"У меня позиция была, что Зеленский — это не выход для Украины. Порошенко нельзя было поддерживать, но и Зеленского тоже. И я настаивал, чтобы позиция партии была, что мы не поддерживаем ни одного из кандидатов. Отдельные члены партии, потом они неоднократно признавались и в ваших эфирах, голосовали за Зеленского и считали, и верили в то, что он может исправить ситуацию. Они ошиблись. Я не говорю о том, что я был прав, я говорю о том, что, к сожалению, так случилось, что Зеленский не смог сделать и оправдать тех ожиданий, которые были у наших граждан, в том числе и тех, которые голосовали за него, тех 73%. И те, которые против Порошенко, и те, которые за Зеленского — они не получили ничего. Сегодня они это хорошо понимают. Да, какая-то часть еще не разуверилась, она продолжает верить или, если быть точным, наверное, она продолжает надеяться. Но когда вы говорите, чтобы я сказал сегодня, я хочу сказать, что пройден очень серьезный путь. Это путь катастрофы государственного правления, это путь краха государственной политики", — отметил народный депутат.

При этом Медведчук подчеркнул, что он же указывает на то, что действующая украинская власть является профнепригодной.

"Это путь, который продемонстрировал то, что сегодня начинают понимать все больше людей, уже больше 40% считают, что эта власть профнепригодна. Вот это свидетельство в том числе и профнепригодности. Очень жаль, что это касается конкретных людей, конкретных организаций", — добавил он.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук отмечал, что сегодня Украине и украинскому народу нужен мир, но представителям власти — главе ОП Андрею Ермаку и президенту Владимиру Зеленскому он не нужен. Об этом свидетельствуют их действия по урегулированию конфликта на Донбассе.