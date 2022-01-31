Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук рассказал, что его мотивирует продолжать борьбу против незаконного политического и уголовного преследования, осуществляемого властью президента Владимира Зеленского. В частности, об этом речь шла в эфире "UkrLive".

"Мои принципы. Принципы, которые я избрал, когда пришел в большую политику. Я с ней расстался, потом вернулся, и когда я возвращался в 2018 году, я хорошо понимал, что если я возвращаюсь, я должен чего-то достигнуть. Чего? Вы знаете, мои взгляды, программа нашей партии вам хорошо известна. Вот это меня мотивирует", — подчеркнул нардеп.

При этом Медведчук добавил, что мотивацией для него служат также миллионы голосов людей за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь". И то, что миллионы людей будут вновь голосовать за представителей этой политической силы на предстоящих выборах.

"Мотивируют и интересы людей, которые должны быть реализованы. Иначе у нас в стране может случиться так, чего хотел Порошенко и чего сейчас хочет Зеленский, построить "анти-Россию" или еще какую-то абракадабру, уничтожая государственность, уничтожая интересы страны и уничтожая достоинство людей, не создавая им тех условий, на которые они заслужили", — подытожил он.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что в Украине люди боятся говорить, что они поддерживают партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", а все из-за того, что народ просто запугали.