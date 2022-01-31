Медведчук: В Украине внутренняя стоимость газа отвечает стоимости на спотовых рынках Европы. Это преступление

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Виктор Медведчук Новость обновлена 31 января 2022, 13:20
Виктор Медведчук

В Украине внутренняя стоимость газа отвечает стоимости на спотовых рынках Европы, что является следствием преступной политики действующей власти по отношению к населению.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

"Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда внутренняя стоимость газа в Украине отвечает стоимости газа на спотовых рынках Европы. Так это же преступление против собственного народа и страны. Мы же газ напрямую "получаем" из России — мы его забираем, потому что его получает европейский потребитель, и платим туда — по этим ценам. Зачем же это делать? Один утверждал, что мы соскочили с российской газовой иглы, второй говорит что "нет, из России нет". А чего нет? Я же привел цифры: экспорт из Украины в РФ вырос на 24%, импорт из России в Украину на 31%. Так в чем дело?" — отметил Виктор Медведчук.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а не уничтожать свою экономику, подписав соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

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