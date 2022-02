Зарубежные СМИ за год опубликовали более 150 тыс. публикаций, направленных на критику действий украинских властей в отношении Виктора Медведчука

С февраля 2021 года по январь 2022 года мировые СМИ опубликовали 152 778 публикаций, которые касались незаконных репрессий и преследования украинской властью председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Стоит отметить что общее число положительных или нейтральных публикаций составило 123 693 (80,9%). Количество негативных материалов — 30 085 (19,1%).

В январе 2022 года ведущие мировых СМИ продолжили цитировать главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Издания использовали высказывания политика о необходимости создания украинско-российской межпарламентской группы, целесообразности диалога с Россией для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, необходимости внеблокового статуса для Украины, ключевых рисках для Украины в 2022 году, критике закона о тотальной украинизации, "расправе" СНБО с оппозиционными каналами и прочее.

И несмотря на то, что внимание зарубежных СМИ во многом было сосредоточено на якобы резко обострившейся ситуации между Украиной и Россией, а часть украинской повестки забрало на себя т.н. "дело Порошенко", ряд авторитетных изданий использовали эти события, чтобы еще раз обратить внимание общественности на внутренние проблемы Украины — преследование оппозиции, фабрикация уголовных дел, устранение политических оппонентов, закрытие СМИ. Данные инфоповоды способствовали появлению в аналитических и новостных материалах зарубежных СМИ ряда нейтральных и позитивных упоминаний о Викторе Медведчуке.

Так, например, издание The Times Hub обратило внимание на то, что экс-президент Петр Порошенко, который сбежал за границу от вручения подозрения по делу о закупках угля в ОРДЛО, вернулся и угрожает Зеленскому "всеми карами небесными", на самом деле подыгрывает Банковой, в то время как Виктор Медведчук, несмотря на все угрозы власти, остался в стране, поставив Офис президента в позицию "цугцванга", доказав, что все обвинения против него — политически мотивированы. На политическую подоплеку дел против Медведчука обратили также внимание ряд СМИ с мировым именем – агентство Associated Press, Радио Свобода, Bloomberg.

При этом, многочисленные западные СМИ указали на непрофессионализм и двойные стандарты украинской власти, поскольку Порошенко и Медведчука суд обвиняет по одним и тем же статьям, но первый был отпущен из зала суда под личное обязательство, а оппозиционер много месяцев находится под домашним арестом.

Отмечается также, что прекращение преследования Медведчука в Украине поспособствует диалогу между Киевом и Москвой, а Зеленский, преследуя оппозиционера, добился осознания другими странами, что с Украиной разговаривать бессмысленно.

Напомним, в декабре повысилась цитируемость зарубежными СМИ заявлений главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, в т.ч. благодаря многочисленным интервью (всего – 7) политика в этот период. Издания чаще использовали мнения Медведчука касательно незаконности действий украинской власти по отношению к оппозиции и независимым СМИ, причин навязывания Украине темы "угроз" со стороны России, поиска путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе, необходимости возобновления диалога с Россией и целесообразности движения Украины в НАТО, роста мировых цен на энергоносители, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и уровня благосостояния украинских граждан.

В конце месяца многочисленные иностранные СМИ уделили внимание подписанию президентом Зеленским санкций против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive, в результате чего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов. Американские СМИ констатировали, что Украина запомнилась миру в 2021 году разными событиями, главными из них стали репрессии в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также введение цензуры и закрытие пяти независимых телеканалов — "112 Украина", ZIK, NewsOne, "Перший Незалежний" и UkrLive. А ведущий американский информационный телеканал Fox News Channel отметил – "Новости" в Украине закончились.

Кроме этого, западные СМИ продолжили следить за развитием судебного процесса в отношении Медведчука. В декабре они уделяли внимание освещению процесса рассмотрению апелляции на домашний арест политика Киевским апелляционным судом.

При этом, ряд мировых СМИ обратили внимание на политически мотивированное обвинение председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука по так называемому угольному делу.

Так, об этом написали Агентство Associated Press, Радио Свобода, ведущая франкоязычная газета Канады La Presse, Washington Post, San Francisco Chronicle, ведущий международный интернет-портал Yahoo, новостное подразделение американской вещательной сети ABC - ABC News, ведущее издание США U.S. News & World Report и The Philadelphia Inquirer, а также Toronto Star, Taiwan News и еще сотни других изданий.

В публикациях напомнили, что Виктора Медведчука обвиняют в посредничестве при закупках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Также СМИ подчеркнули, что недавно по этому делу предъявили обвинения и пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"Украина столкнулась с острой нехваткой ресурсов после того захвата территории, на которой располагались основные угольные шахты страны. Власти обвинили Медведчука в сговоре с должностными лицами администрации Порошенко с целью закупки угля из шахт в контролируемых боевиками районах в 2014-2015 годах в качестве способа финансирования боевиков", — отмечают СМИ.

В то же время такие издания, как Bloomberg, Europa Press, La República, Gulf Times, Columna Digital и Publimetro, Reuters, международный финансовый портал FX Empire, Euronews и ведущее англоязычное издание Канады National Post указали, что у Порошенко и Медведчука отвергли все обвинения.

"Политические партии Порошенко и Медведчука отвергли обвинения, назвав их попыткой отвлечь внимание от собственных проступков и неудач правительства президента Владимира Зеленского", — отмечают СМИ.

Следует также отметить, что ряд ведущих западных изданий позитивно отзывались о лидере украинской оппозиции, критикуя при этом незаконность действий президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

Так, известное американское консервативное издание The Washington Times написало статью о том, что Зеленский, проталкивая фальшивые законы, может ввергнуть Украину в конфликт с Россией. Британская The Guardian рассказала почему Россия не будет разговаривать с нынешней украинской властью и почему Путин не видит в Зеленском равного себе политика. Международная деловая газета Financial Times также раскритиковала украинского президента за недальновидные и опрометчивые решения по разворачиванию внутренних разборок в Украине в очень опасное для страны время, а австрийское издание Wiener Zeitung прямо указало на то, что Зеленский заигрался и закрыл три независимых телеканала 112 Украина, NewsOne и ZIK и оппозиционные сайты без решения суда и фактически в обход действующего законодательства.

Напомним, в ноябре число положительных публикаций о главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народном депутате Викторе Медведчуке в иностранных СМИ сохранило положительную динамику роста, что было прежде всего связанно решением Печерского районного суда города Киева от 2 ноября, согласно которому назначил политику меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу — об "угольной госизмене". Сам же Виктор Медведчук раскритиковал т.н. "дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму", сфальсифицированное против него Службой безопасности Украины, что легло в основу ряда позитивных публикаций ведущих зарубежных СМИ.

Кроме этого, известные западные издания уделили много внимания присоединению 11 ноября ведущего европейского адвоката Бертрана Мальменьдье к команде правовой защиты Медведчука. Адвокат отметил, что подписал договор о правовой защите лидера оппозиции. Также адвокат дал свою оценку событиям, происходящим вокруг Медведчука и в Украине в целом.