"Члены НАТО и США" - Медведчук назвал заинтересованные в истерии вокруг Украины стороны

Раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России в Украину выгодно западным партнерам нынешней украинской власти, заявил "Известиям" 29 января глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"В первую очередь это выгодно западным странам, странам – членам НАТО и США, для того чтобы выстроить определенное влияние на ответ США, который был запрошен РФ по вопросам гарантий национальной безопасности", — считает он.

Медведчук уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении "реальную угрозу", чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии. В Украине же это выгодно президенту страны Владимиру Зеленскому и его окружению, потому что этим он отвлекает внимание от проблем, которые "массово уничтожают украинских граждан".

"В вопросах экономики, социальной сферы. Это вопросы, связанные с рабочими местами и зарплатами. Вопросы, связанные с ценами, тарифами на жилищно-коммунальные услуги и со многим другим, в том числе и с социальным обеспечением. Война, боевые действия — всё отвлекает", — уверяет политик.

Он считает, что искусственно навязанная гражданам Украины повестка уже выбила все актуальные вопросы, требующие разрешения со стороны власти, в интересах граждан. На первом месте сегодня и в умах, и в разговорах, и в СМИ — "российское вторжение".

"Вот выгода и дивиденды, которые сегодня получает, с одной стороны, украинская власть, а с другой стороны — США и их западные партнеры — представители НАТО", — резюмировал Медведчук.

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США "истерично" развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, отметив важность признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны "даже не помышляли о возможности силового урегулирования в Украине".

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении в Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении в Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть в Украину нет и быть не может.