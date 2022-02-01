"До последней капли крови": премьер Британии объяснил, чем обернется вторжение России в Украину

По мнению Джонсона, украинская армия является очень мощной

Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что россиянам в случае нападения на Украину будет очень тяжело, ведь у Киева есть профессиональная армия.

Такое своеобразное предупреждение от британского политика прозвучало на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам Джонсона, в России должны понимать, что вторжение их армии на украинскую территорию обернется настоящей политической и военной катастрофой. Но кроме санкций от стран Запада, которые начнут действовать сразу после вероятного нападения, захватчиков также ожидает и значительное сопротивление от украинских военнослужащих.

"Лучшее, что мы можем сделать — это донести реальность того, что украинцы будут бороться до последней капли крови, — подчеркнул Джонсон. — 200-тысячная украинская армия достаточно мощная".

Также британский премьер выразил обеспокоенность тем фактом, что Кремль может опрокинуть на территорию Беларуси 30 тысяч военных. Это сразу создает возможность открытия дополнительного фронта против Украины. Однако Джонсон убежден, что Украина сделает все возможное в случае атаки России, чтобы дать достойный отпор врагу.

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Позицию коллеги поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он отметил, что за восемь лет войны Украина значительно изменилась. Теперь в России даже могут не рассчитывать на оккупацию любого населенного пункта.

"Россияне должны слышать нас и понимать, что война никому не нужна. Мы никого к себе с оружием в руках не приглашаем. Оккупации какого-то города или территории больше не будет, а будет трагедия", — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что в случае вторжения российской армии в Украину война автоматически перестанет быть российско-украинской.

"Это будет война в Европе", — заявил президент.

Напомним, что накануне визита Бориса Джонсона в Украину в отечественном МИД заявили о создании нового военно-политического альянса между Украиной, Польшей и Великобританией. Это поможет укрепить взаимодействие между странами, наладить трехсторонние отношения в разных сферах.

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