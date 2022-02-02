Бурмич: Материалы дела в отношении Медведчука сфальсифицированы, и политик должен быть отпущен, а виновные - понести наказание

Материалы дела в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука сфальсифицированы и политик должен быть отпущен, а те, кто фальсифицировал – должны понести наказание. Они злоупотребляли и мошенничали. Они должны отвечать по закону. Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" высказал народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Анатолий Бурмич.

"Решение суда в отношении Виктора Медведчука невозможно выполнить, потому что для того, чтобы его выполнить, его нужно фальсифицировать. Но на сегодняшний день, на себя никто не хочет брать ответственность за фальсификацию. Невозможно сегодня завести дело 2015-м или 2014-м годом. На сегодняшний день, нельзя получить решение суда 2015-м или 2014-м годом. И это еще одно доказательство того, что материалы дела сфальсифицированы и Виктор Владимирович должен быть отпущен, а те, кто фальсифицировал – должны понести наказание. Они злоупотребляли и мошенничали. Они должны отвечать по закону", — заявил Бурмич.

По мнению нардепа, нет никаких сомнений, что в основе фальсификации дела стояла задача спровоцировать побег Виктора Медведчука из страны, "ну или изолировать его, для того чтобы осуществлять давление не только на него, но и в целом на партию, для того чтобы раскалывать, деморализовать, запугать и т.д. И мы знаем, что другие члены партии тоже преследуются как на местах, так и в центе".

"Что касается пленок. Мы прекрасно понимаем, что записи и прослушку можно осуществлять только в рамках оперативно-разыскного дела и с санкции суда обязательно… На тот момент, когда эти пленки были записаны, никакого уголовного дела в отношении Виктора Медведчука или его окружения, по которому он мог бы проходить, не было. Это, во-первых. Во-вторых, тем более не было абсолютно никаких решений суда на этот счет и это самое главное. Поэтому задается простой вопрос, а откуда же эти пленки взялись?" — отметил политик.