Американский журнал Time назвал репрессиями преследование Зеленским лидера украинской оппозиции Медведчука

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Американский журнал Time назвал репрессиями преследование Зеленским лидера украинской оппозиции Медведчука Новость обновлена 03 февраля 2022, 14:31

Американский журнал Time назвал репрессиями преследование президентом Украины Владимиром Зеленским лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Как отмечается в материале Time, политическая партия Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" представляет собой крупнейшую оппозиционную силу в парламенте, имеющую миллионы сторонников и за последний год эта партия подверглась нападкам. Так, в мае Медведчука обвинили в государственной измене и поместили под домашний арест в Киеве, пишет американское издание.

Журналисты отмечают, что на протяжении 21 года своего пребывания у власти российский президент Владимир Путин рассматривал Украину как братский народ, связанный с РФ узами веры, семьи, политики и тысячелетней общей историей.

"Одним из лучших способов влияния Путина на Украину – это Медведчук и его политическая партия. Поэтому не стоит удивляться тому, что военное противостояние России с Западом обострилось одновременно с репрессиями против его друга", – констатирует СМИ.

Отметим, ранее Путин заявил, что Вашингтон использует Киев как инструмент сдерживания России, не заботясь об интересах украинской стороны. Российский президент подчеркнул, что Москва стремится избежать эскалации ситуации в Украине, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и ЕС, и Украины. Он выразил надежду, что Кремль и Белый дом сумеют найти решение возникшей проблемы, но каким оно будет, пока говорить сложно.

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