Зеленский принял решение о преследовании Медведчука и оппозиционных телеканалов, когда ОПЗЖ вышла на первое место в рейтингах, – Time

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о преследовании председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и оппозиционных телеканалов, когда ОПЗЖ вышла на первое место в рейтингах. Об этом говорится в материале американского журнала Time.

Журналисты напоминают, что к осени 2020 года рейтинг поддержки Зеленского упал ниже 40%, тогда как годом ранее он составлял более 70%. А в некоторых опросах, проведенных в декабре, партия Медведчука лидировала, добавляют журналисты.

"Зеленский стал особенно беспокоиться о телевизионных каналах партии… Когда в феврале прошлого года он решил прекратить вещание каналов … это было задумано как приветственный подарок администрации Байдена… По словам Данилюка (в то время — первый советник президента по национальной безопасности), решение преследовать друга Путина "было рассчитано так, чтобы вписаться в американскую повестку дня", – говорится в материале.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

В декабре 2021 года власть незаконно закрыла еще два телеканала "UkrLive" и "Перший Незалежный", который накануне в судебном порядке добился восстановления вещания.