Вместо того чтобы работать через систему правосудия, Зеленский вел санкции против Виктора Медведчука - журнал Time

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Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Вместо того чтобы работать через систему правосудия, Зеленский вел санкции против Виктора Медведчука - журнал Time Новость обновлена 04 февраля 2022, 13:16

Владимир Зеленский фактически незаконно ввел санкции против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.

Об этом говорится в материале авторитетного американского издания Time.

"То, что украинское правительство называет "деолигархизацией", направлено против многих внутренних оппонентов Зеленского и, в частности, их телевизионных каналов… Вместо того чтобы работать через систему правосудия, Зеленский ввел санкции против украинских магнатов и политиков, заморозив их активы своим указом", — говорится в материале.

Американские журналисты прямо указывают, что решение о введении санкций против Виктора Медведчука было принято, когда рейтинг Зеленского упал, а партия Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла в лидеры по данным социологических опросов.

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