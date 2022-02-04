Медведчук обвинил Зеленского в уничтожении украинской экономики

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за два года уничтожил экономику страны, сообщается в Telegram политика.

По его словам, за два года нахождения Зеленского у власти на 69% выросла цена на газ для населения, жилищно-коммунальные тарифы — на 129%, долги населения за ЖКУ с августа 2019-го — на 79%, а цены на хлеб — на 350%.

"А где рабочие места? а где приход инвестиций? а где повышение заработной платы?" — посетовал Медведчук, заявив, что Зеленский при этом уверяет, что "все хорошо, прекрасная маркиза".

При этом политик добавил, что, хоть средняя зарплата в стране действительно выросла на 23%, до $502, однако она оказалась несоизмеримой с ростом цен, которые увеличились с 2013 года на 270%.

По его словам, Украине нужно искать новый путь экономического развития. Так, он предложил покончить с "преступной политикой в области налогообложения", решать проблему энергетического и продовольственного кризиса, остановить трудовую миграцию, искать рынки для сбыта украинской продукции и т. д.