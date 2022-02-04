Украина стоит на грани вымирания от эпидемии из-за профнепригодности и воровства власти, - Кива

Из-за профнепригодности и воровства действующей власти президента Зеленского Украина сегодня стоит на грани вымирания от эпидемии. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива, комментируя блокировку вещания каналов UkrLive и "Перший Незалежний" на YouTube.

"В данном случае на сегодняшний день я как гражданин Украины могу с полной ответственностью заявить, что Украина находиться в руках преступников и аферистов, шарлатанов, которые обманным путем пришли к власти, используя политические процессы, используя ситуацию в стране. Они дали людям надежду. Да, надежду. Своими обещаниями решить вопрос, действовать в интересах народа Украины, спасти страну от вымирания и уничтожения, от войны. Но через 2,5 года мы стоим на грани экономического краха, через 2,5 года их управления, мы на сегодняшний день столкнулись с проблемой вымирания за счет болезней, на которые, я хочу напомнить тратились миллиарды гривен, организовывались фонды и все это было разворовано. Обещали зарплаты медикам. Я уверен нас сморят медики. Медики, повысили вам зарплаты? Обещали повышение зарплаты полицейским. Полицейские, повысили вам зарплаты? Все, что они говорят – это прямая манипуляция и обман. Все, что они делают – это прямое преступление и зло", — отметил политик.

Кива добавил, что и решений проблем у власти сегодня нет.

"Решений никаких не появляется. Ну, да, легко выйти сегодня к вам, к телезрителям, и перечислять неудачи. Возможная война, экономический кризис, уничтоженная экономика, уничтоженная медицина. Я хочу вам сейчас напомнить, новые волны коронавирусов, по 29 тыс. ежедневно заболевших людей. И это, вроде бы, при всей той истории с вакцинацией, и это с потраченными миллиардами гривен, которые якобы пошли на борьбу с этой болезнью. А оказывается, все было бессмысленно, все было разворовано, и можно критику это производить до бесконечности. Смотрите. Но. В первую очередь, я должен говорить, как гражданин своей страны, не как политик, которому удобно сегодня обличать власть в ее преступлениях, а как, в первую очередь, гражданин, который думает о своем", — сказал он.

При этом Кива подчеркнул, что, конечно же, в такой ситуации действующей власти в Украине не нужна правда в СМИ.

"Этим ублюдкам, им не нужна правда, поэтому они будут закрывать не только телеканалы, они будут закрывать любые информационные площадки, чтобы минимизировать информацию о своих преступлениях обществу, а таким образом продлить свое пребывание у власти. Вот и все. Я обличаю президента Зеленского в его преступной деятельности направленной против народа Украины и против государства. Вот такая история", — резюмировал он.

Напомним, телеканалы UkrLive и "Перший Незалежний", ранее незаконно закрытые киевской властью, изменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании.

В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний".

Напомним, YouTube-канал "112 Украина", на котором происходило вещание канала UkrLive, является обладателем "Золотой кнопки" YouTube, что означает более 1 миллиона подписчиков, по более 600 тыс. подписчиков было у каналов NewsOne и ZІK. У канала "Перший Незалежний" менее чем за год вещания более 180 тысяч подписчиков, а у канала UkrLive за 2 месяца вещания – 150 тысяч. Суммарно общее число подписчиков на закрытых каналах составляло более 2,5 миллиона человек, что свидетельствует об огромном интересе к информации, звучащей в эфирах телеканалов.

"Фактически с одной стороны украинская власть в 2021 году незаконно закрыла пять телевизионных каналов, которые ее критиковали. С другой стороны – американская корпорация YouTube пытается лишить украинских зрителей возможности знать правду. Мы считаем эти действия цензурой", — заявили коллективы телеканалов и пообещали зрителям продолжить свою работу.

Сейчас канал UkrLive можно смотреть здесь

А канал "Перший Незалежний" — здесь