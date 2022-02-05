Медведчук: Я хочу, чтобы Украина была страной, где соблюдаются права и свободы человека

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что хочет видеть Украину успешной страной, где соблюдаются все социальные стандарты, а к людям относятся не наплевательски. Об этом он заявил в интервью журналисту "Нового издания" Владимиру Самарскому.

"Я не хочу, чтобы не было страны Украина. Я не хочу, чтоб была абракадабра имени Зеленского или абракадабра, которую сегодня пытаются построить. Я хочу, чтоб Украина была не бандеровской. Я хочу, чтобы она была успешным государством, где развивается экономика, где есть социальные стандарты, где к людям относятся не наплевательски, к их правам и свободам, а соблюдают эти права и свободы, даже в той степени, в которой они записаны сегодня в Конституции и в действующем законодательстве", — сказал народный депутат.

По его словам, сейчас "все игнорируется, все абсолютно".

"Это даже не диктатура, это какая-то циничная форма так называемого государственного управления", — добавил Медведчук.

Напомним, Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за два года уничтожил экономику страны. По его словам, за два года нахождения Зеленского у власти на 69% выросла цена на газ для населения, жилищно-коммунальные тарифы — на 129%, долги населения за ЖКУ с августа 2019-го — на 79%, а цены на хлеб — на 350%.