Медведчук: У меня есть принципы и политические взгляды. Отказаться от них я не могу

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Виктор Медведчук Новость обновлена 05 февраля 2022, 12:44
Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не будет отказываться от своих принципов и политических взглядов. Об этом Медведчук заявил в интервью журналисту "Нового издания" Владимиру Самарскому.

"Я знаю свои принципы и свои взгляды, которые многих не устраивают в стране, и я это хорошо знаю. Но при этом, это мои взгляды. И отказаться от взглядов, отказаться от того, что я решил делать и делаю — это в первую очередь удар по мне, по моим амбициям, по моим амбициям, а не избирателей, коллег. Я мог бы сказать, я один из руководителей партии, на меня поставили люди, они верят в меня, и я не могу их подвести. Нет. Я вам говорю – я не хочу подвести себя, свои взгляды, свою политику и уверенность в том, что то, что я делаю — это справедливо, это необходимо. Уже переходя к громким фразам: стране, людям, потому что я точно знаю, что это надо сегодня нашей стране. Вот и все", — сказал Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что накануне введения санкций ему предлагали уехать из страны и прекратить политическую деятельность.

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